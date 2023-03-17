巴士加價｜政黨、議員狠批巴士申請加價 運輸署：不會原封不動交行會

九巴及大嶼山巴士申請加幅接近10%，新巴、城巴申請每條路線加2元，而城巴機場線及北大嶼山路線加幅更高達50%至23%不等。立法會交通事務委員會今日（17日）開會討論，多位議員批評加價不合理，形容幅度令人嘩然，強調現時正處於社會復常關鍵時期，建議等待一段時間後再考慮加價。不少議員指出，政府應協助巴士營辦商「開源節流」，例如增加非票務收入，建議政府加快相關的審批程序並增加支援，亦有議員建議，仿效港鐵設立票價調整機制。 運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，會視乎巴士公司於疫情後的恢復情況，再評估加價理據是否足夠，強調加價方案不會原封不動。

田北辰倡巴士公司每年按通脹率一半加價 田北辰表示，是次申請加幅非常高，形容人神共憤，但撇除巴士公司「獅子開大口」，背後加價亦需檢討。他續指，港鐵網絡持續擴展，東鐵過海後對巴士經營情況更加不利，難以持續服務。他認為，今次政府應盡力把關，假如不加價會有倒閉危機，便可適當加價，「吊住鹽水做住先」；但長遠而言，巴士於劣勢下競爭，應考慮設有新的票價調整機制，與通脹率掛勾，每年按通脹率的一半自動加價。他續指，假如仍有經營困難，政府可考慮以港鐵股息補貼；張欣宇亦表示，加價要考慮市民接受程度，今次加幅有不少市民難以接受，尤其巴士是代步的必需品，「搵唔到其他選擇要硬食」。他續指，巴士服務質素近年亦飽受質疑，尤其脫班率亦見上升，未見進步，批評巴士公司將成本壓力全部轉嫁至市民。 針對加幅過高的質疑，九巴董事總經理李澤昌表示，雖然九巴上次加價是2021年，但早於2018年提出申請。新巴及城巴行政總裁譚利民表示，城巴機場線是25年首次申請加價，新巴則是15年來第三次，強調加價非僅因疫情，明白公眾對加幅的反應，但指公司目前面臨系統性問題，包括乘客量下跌、經營成本上升，今次為持續經營需要申請加價。 李碧茜亦在會上多次重申，現時仍在處理申請階段，政府將積極考慮議員意見，會評估包括市民的接受程度及負擔能力、巴士公司自上次調整票價以來的營運成本及收益變動等因素。

民主黨：料加幅屬「獅子開大口」會壓價 籲行會認真審批 (電視截圖)

民主黨：料加幅屬「獅子開大口」會壓價 籲行會認真審批 民主黨主席羅健熙聯同多名成員到政府總部抗議，認為巴士公司申請的加幅沒有考慮市民承擔能力，完全不能接受，反對有關加幅，羅健熙說：「預期巴士公司既然說是獅子開大口，可能預了會壓價，但我們看見即使壓價，例如城巴機場線50%加幅，壓價一半25%，對市民來說都是非常沉重的負擔。民建聯、新民黨、自由黨、經民聯全部在行政會議都有代表，要加價的話，是行政長官會同行政會議審批，所以希望政黨不論在示威時間或在行政會議開會時間，都有相同取態。」 民主黨交通政策發言人韓俊賢表示香港已經復常，巴士公司不應以疫情為藉口加價，要求政府及行政會議必須為市民把好關，遏制巴士加幅。