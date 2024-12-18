巴士加價｜新收費表揭過百路線加最少1元　一旅遊線增幅近一成四　8條陸路口岸B線加價 (附名單)

城巴、九巴和新大嶼山巴士獲准明年1月5日起加價，運輸及物流局公布個別路線的新收費表，以嶼巴路線的假日收費計算，全港有101條路線加價最少1元。政府提到，為減輕對民生的影響，日常通勤路線會實施相對較低的加幅，以遊客或非日常乘客為對象的路線，加幅則會相對較高，預計約九成半乘客的行程加幅1元或以下。 城巴九巴旅遊特別線加幅高於平均 新收費表顯示，城巴的市區、半山區和常規服務路線的平均加幅為7.22%，低於平均加幅7.5%，其旅遊、通宵及特別服務路線就平均加8.77%。九巴方面，各路線加幅介乎3.15%至13.04%不等，其馬場、旅遊、通宵及特別服務路線平均加5.41%。另外，因應政府推廣香港旅遊業的政策，加價當日起3個專營權將新增「旅客服務」路線組別，以配合優質的旅客巴士服務營運。

城巴開篷巴路線H1加價14% 平均加幅7.5%的城巴(市區及新界)專營權，209條路線當中有72條加價1元或以上，整體加價額介乎2毫至5.8元。當中，用開篷巴士行走的觀光城巴H1線將加價5.8元至47.6元，幅度接近一成四，若撇除旅遊、通宵及特別服務，加價額最高的是往返香園圍管制站及港鐵大圍站的B8線，新收費比現有收費貴兩元，加幅12.4%，來往深圳灣管制站及屯門的B3線亦加1.8元；加幅最細的是田灣至石塘咀的43M線，僅2.9%。 ▼城巴個別路線的新收費表▼

九巴55條路線加價最少1元 有451條路線的九巴獲批平均加價4.3%，整體加價額介乎2毫至1.6元。不計及馬場、旅遊、通宵及特別服務，加價額最高的是與城巴聯營的過海路線307、678線，以及2017年《施政報告》提出試辦的長途豪華巴士服務P960、P968，4條線均加價1.6元；計及所有路線則有55條路線加價1元或以上，包括加1.1元、來往香園圍管制站及屯門的B9線；加幅最細的是坑口至美孚的298X線，僅3.15%。 ▼九巴個別路線的新收費表▼

嶼巴深圳灣B2線加至15.8元 申請加價6.5%並獲批准的新大嶼山巴士，19條南大嶼山路線仍分為平日及假日收費。以假日收費計算，29條線當中有16條線加價1元或以上，但加幅最大的是劃一收費、往來深圳灣管制站及元朗的B2線，加價9.72%至15.8元，大嶼山每日服務路線則服務嶼南的2號線和23線加幅最高，達9.14%；加幅最細的是加3毫的昂坪21線，幅度為3.95%。 ▼嶼巴個別路線的新收費表▼