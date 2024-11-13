巴士加價｜消息：九巴申加價6.5%　城巴擬申加價9.5%

部分專營巴士營辦商早前提交申請調整票價。據本地傳媒消息指，申請的營辦商包括九巴、城巴，其中九巴申請加價6.5%，至於城巴的加幅暫時未公布，惟據過往經驗，料城巴申請加幅較九巴高，據悉城巴申請加價接近一成，約為9.5%。政府正審視相關加價申請。

報道引述九巴表示，申請幅度審慎，已平衡財務可持續性與市民接受程度，期望政府盡快處理改善經營狀況。九巴指出社會經濟仍未復甦，乘客量減少，面臨成本上漲和燃油價格不穩的挑戰，呼籲政府考慮使用「專營巴士豁免隧道費基金」，減輕乘客負擔。

城巴：有必要每年調整票價

城巴表示，今年1月已申請票價調整以應對燃油和工資等成本上漲，但尚待批准。由於票價已維持逾一年未調整，城巴認為有必要每年調整票價，以反映物價和營運成本的變化。

運輸署早前表示，部分專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請，並考慮一籃子因素，包括市民接受程度及負擔能力等。

去年5月，行會批准所有專營公司加價3.9%至7%，大部分路線加0.5元至1元。九巴原申請9.5%，獲批3.9%；龍運巴士原申請8.5%，獲批4.2%；城巴及新巴原申請每條線加2元，獲批4.9%。新收費於去年6月18日生效。消息指，專營巴士公司今年再次向運輸署提出加價申請，政府正審視相關申請。