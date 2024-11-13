巴士加價｜消息：九巴申加價6.5%　城巴擬申加價9.5%

九巴： 申請調整幅度非常審慎

九巴回覆《am730》指，因應營運情況和成本變化，向政府提交申請調整票價。九巴形容，申請的調整幅度非常審慎，已平衡財務上可持續發展的需要及市民的接受程度，期望政府能夠盡快處理，以改善巴士公司的經營狀況。九巴又指，面對社會經濟有待全面復甦、市民改變出行習慣和鐵路競爭，巴士乘客量有所減少，同時巴士公司受營運成本上漲的挑戰，其中人力資源方面，九巴繼去年加薪百分之4.2後，今年亦加薪百分之3.52，以改善員工待遇和挽留人才；受國際形勢影響，燃油價格長期不穩；加上需要持續投放資源，不斷維持及提升巴士服務質素。九巴又說，一直透過不同優惠，包括轉乘優惠、月票計劃、優惠站等，以減輕市民的出行開支。九巴希望政府盡快處理調整票價申請，並考慮運用「專營巴士豁免隧道費基金」減少乘客的承擔，讓巴士公司可持續和合理地營運和發展。

城巴：有必要每年調整票價

城巴表示，今年1月已申請票價調整以應對燃油和工資等成本上漲，但尚待批准。由於票價已維持逾一年未調整，城巴認為有必要每年調整票價，以反映物價和營運成本的變化。

運輸署早前表示，部分專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請，並考慮一籃子因素，包括市民接受程度及負擔能力等。

去年5月，行會批准所有專營公司加價3.9%至7%，大部分路線加0.5元至1元。九巴原申請9.5%，獲批3.9%；龍運巴士原申請8.5%，獲批4.2%；城巴及新巴原申請每條線加2元，獲批4.9%。新收費於去年6月18日生效。消息指，專營巴士公司今年再次向運輸署提出加價申請，政府正審視相關申請。