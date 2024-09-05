巴士加價｜多間專營巴士申加價　九巴：申請調整幅度已非常審慎(更新)

發言人說，政府會以審慎態度處理票價調整申請，做好把關工作。根據現行專營巴士票價調整安排，評估票價調整時會考慮一籃子因素，包括自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動；未來成本、收益及回報的預測；營辦商需要得到的合理回報率；市民的接受程度及負擔能力；服務的質與量；以及可依據的票價調整幅度方程式作運算。

發言人強調，政府已豁免專營巴士使用政府隧道的收費，每間專營巴士營辦商須把所節省的隧道費開支，存入其專用的基金賬目，亦即「專營巴士豁免隧道費基金」，當專營巴士營辦商申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵銷加幅，以降低乘客需承擔的車費加幅。