巴士加價｜葉劉指政府設多項交通補貼　開支隨巴士加價增加　形容屬無底深潭、官民共憤

全港5間專營巴士公司申請加價，坊間有意見批評加幅「獅子開大口」，運輸及物流局指評估加價理據後會交行政會議審批。行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀指，政府現時設有多項交通補貼計劃，當專營巴士公司大幅申請加價，政府未來補貼開支將會大增，變相巴士加價愈多，政府補貼便隨之增加。她形容，對政府而言是無底深潭，而未滿60歲乘客搭巴士亦愈來愈貴，反問「這不是『官民共憤』嗎？」

批巴士公司加幅申請驚人

葉劉淑儀昨晚(18日)在社交網站撰文指，理解近年巴士公司的營運受疫情和鐵路網絡不斷擴張影響，但形容他們提出的加幅「實在驚人」，難怪一眾立法會議員及市民大眾對此表示嘩然。她解釋，俗稱「二元乘車優惠」的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃去年擴大至年滿60歲長者，而政府亦預期人口將持續老化，日後政府補貼開支將會大增。