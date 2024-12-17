巴士加價｜行會批准1月5日起加價　九巴4.3%、城巴7.5%

行政會議今日(17日)通過三間巴士公司加價，明年1月5日實施，九巴將加價4.3%；城巴加價7.5%；新大嶼山巴士加價6.5%。九巴及城巴加幅均低於巴士公司原來建議。三間專營巴士營辦商年初提出加價申請，九巴申請加幅為6.5%；城巴申請加9.5%；大嶼山巴士的申請加幅為6.5%。
城巴表示，新票價將於1月5日凌晨2時30分起生效，城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權票價則維持不變。城巴強調這是過去15年僅第4次票價調整。根據目前城巴市區及新界巴士網絡專營權平均車費8.1元計算，每程車資平均將調整約0.6元。
九巴表示實際平均每程加3毫，「九巴月票」售價亦計劃以相同幅度調整至每張834元。公司強調面對乘客量減少及營運成本上升所造成的壓力，有需要調整票價以帶來更穩健的財政狀況。
約八成乘客每程須多付車費不超過5毫
政府發言人表示，在審批專營巴士營辦商的加價申請時，以仔細嚴謹的態度進行大量把關工作，行政長官會同行政會議的決定一方面致力減低對民生的影響，另一方面顧及專營巴士營辦商的財政可持續性，以期令營辦商可繼續為市民提供可靠安全的公共交通服務。實施新收費後，約八成的乘客每程須多付的車費不超過5毫，約九成半的乘客每程須多付的車費不超過1元。
政府在審批過程中，亦檢視了專營巴士行業的營運情況、預測財務表現以及市民承受能力等相關參考指數，及巴士服務質量。而政府自2019年2月起豁免專營巴士營辦商使用政府隧道及管制區的收費，以節省的隧道費設立的隧道費基金，亦繼續發揮作用，有效降低九巴今次的加價幅度。
政府發言人說，雖然專營巴士的載客量和收入自疫情後有明顯恢復，然而由於消費和出行習慣改變等因素，仍未能完全回復至疫情前的水平。另外，專營巴士營辦商亦需以合理薪酬待遇吸引優秀員工，以及投放資源轉型至新能源巴士車隊。在過去數年間，政府一直協助專營巴士營辦商着力進行改善營運持續性的工作，包括增加非票務收入的來源，並因應乘客需求的最新情況，重組巴士路線提升營運效益。經小心考慮整體情況後，政府信納有必要適當調整票價，以助專營巴士營辦商維持合理財政能力以繼續營運和投資。
在制訂個別路線的實際票價加幅時，政府檢視了相關路線的服務性質和現時的票價水平而作出適當調整，對日常通勤乘客乘搭的路線實施較低的加幅，務求將對市民的影響減至最低。而為減低加價的壓力，政府會繼續協助和督導專營巴士營辦商採取多管齊下的方式開源節流，包括進一步開拓非票務收入的來源、把握「一簽多行」個人遊等的旅遊業機遇開辦具特色的旅客服務路線，以及因應乘客需求的最新情況改善和重組路線，以提升巴士網絡的營運效率。