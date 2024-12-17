巴士加價｜行會批准1月5日起加價　九巴4.3%、城巴7.5%

九巴表示實際平均每程加3毫，「九巴月票」售價亦計劃以相同幅度調整至每張834元。公司強調面對乘客量減少及營運成本上升所造成的壓力，有需要調整票價以帶來更穩健的財政狀況。

約八成乘客每程須多付車費不超過5毫

政府發言人表示，在審批專營巴士營辦商的加價申請時，以仔細嚴謹的態度進行大量把關工作，行政長官會同行政會議的決定一方面致力減低對民生的影響，另一方面顧及專營巴士營辦商的財政可持續性，以期令營辦商可繼續為市民提供可靠安全的公共交通服務。實施新收費後，約八成的乘客每程須多付的車費不超過5毫，約九成半的乘客每程須多付的車費不超過1元。



政府在審批過程中，亦檢視了專營巴士行業的營運情況、預測財務表現以及市民承受能力等相關參考指數，及巴士服務質量。而政府自2019年2月起豁免專營巴士營辦商使用政府隧道及管制區的收費，以節省的隧道費設立的隧道費基金，亦繼續發揮作用，有效降低九巴今次的加價幅度。

