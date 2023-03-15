巴士加價｜陳恒鑌： 城巴機場線申請加價50%是瘋狂 九巴：是「追落後」（更新）

全港5間專營巴士公司均向政府申請加價，其中九巴申請加價9.5%，城巴新巴的市區線申請劃一加2元，兩巴均表示票價未能追上經營成本上漲。有立法會議員批評城巴新巴申請劃一加2元做法不合理，機場線申請加五成更是「瘋狂」，相信市民不能接受。

陳恒鑌：不應用一年時間追回票 價

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌今日於一個電台節目中表示，本港恢復通關，對巴士公司而言是利好因素，雖然近年經營巴士業務有困難，燃油價格及工資等成本上漲，但申請加價時仍要顧及市民負擔能力。他又指，新巴城巴未有按既有調查票價方程式作為基準，申請劃一加2元的做法「創新」，部分短途線車費加幅達65%，會令市民吃不消。城巴機場線申請加價50%更是瘋狂，雖然有路線在25年前開始營運至今都未曾加價，但都不應用一年時間追回。

鄧家彪：對機場工友是「雪上加霜」

工聯會立法會議員鄧家彪批評，對城巴機場線建議加價50%是相當驚人，指不少居住市區在機場上班的工友，部分只有A車作選擇，亦有少工友凌晨才下班，只能坐NA車，目前有路線一程車費已達58元，亦加價後會增至70多元一程車，他形容是「雪上加霜」，如同叫人不要在機場上班。他促請政府把好關，否則是向經濟復蘇潑上一盤冷水。