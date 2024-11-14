巴士加價｜黎兆聰斥政府偏袒鐵路扼殺巴士生存　晚上班次疏「畀我都唔會搭啦」

本港多間巴士公司向運輸署申請加價，汽總第二副主席兼巴士分會發言人黎兆聰指，巴士公司利潤減少緣於疫情後市民出行模式改變、鐵路發展和政府要求巴士路線減班甚至取消等，又批評政府偏袒鐵路，扼殺行業生存空間。

黎兆聰在一個電視節目指，巴士路線減少服務與人手不足無關，認為削減班次和路線正正是政府偏袒鐵路發展，當沿線有鐵路就希望巴士線減班，「逼市民坐鐵路。」他舉例稱，日前下午4時許在彌敦道看見一輛往返尖沙咀碼頭及荔枝角的6號線九巴幾近滿載，有一名老婦登車後隨即批評「搞錯啊咁耐一班車，平時有得坐變咗要企」。

另外，黎兆聰指工會留意到疫情後不少路線在晚上7時後都縮減至半小時一班車，昨日曾向政府官員反映問題，認為晚上仍然有市民出行或消遣，當他們發現巴士路線班次疏落，就會轉投較頻密的鐵路服務，「畀我都唔會搭巴士啦」，無形中使市民覺得巴士公司未能有效提供服務。他強調，減班緣於政府要求減班，外界不應把因由推卸到前線員工，「我覺得呢啲要公道啲囉。」

黎：數間巴士公司均人手短缺

就多間巴士公司申請加價，黎兆聰稱倘申請獲政府批准，工會希望巴士公司可提供更好福利挽留人手，又指據其了解數間巴士公司均面對人手短缺問題，包括工程部技工，「好擔心唔夠技工，如果巴士壞咗基本上就提供唔到服務。」