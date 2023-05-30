熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-05-30 17:30:00

巴士加價｜5巴士公司獲准加價3.9%至7%　6月18日生效　林世雄：已為市民嚴格把關 (更新)

分享：
政府批准5間專營巴士加價，大部分路線加價5毫至1元。(鍾式明攝)

政府批准5間專營巴士加價，大部分路線加價5毫至1元。(鍾式明攝)

【17:30更新】新增九巴、新巴城巴獲批加價回應

5間專營巴士公司早前向政府申請加價，特首今日(30)會同行政會議通過5間巴士公司加價的申請，平均加價3.9%7%，大部分路線獲批加價0.51元，618日起生效。運輸及物流局長林世雄表示，明白今次加價會為市民帶來負擔，惟巴士公司需要維持資源，以改善服務和安全，強調已為市民嚴格把關，加幅控制在溫和水平。

5巴士公司加幅   九巴3.9%嶼巴加7%

在計及隧道費基金後，5間巴士公司加價如下：

  • 九巴平均加幅3.9%
  • 龍運巴士加4.2%
  • 城巴及新巴的市區線實際平均加4.9
  • 城巴的機場線平均加4.2%
  • 新大嶼山巴士(嶼巴)平均加價7%
局長林世雄指，明白到加價不會受市民歡迎，惟巴士公司需要額外資源，改善服務。(羅庸軒攝)

局長林世雄指，明白到加價不會受市民歡迎，惟巴士公司需要額外資源，改善服務。(羅庸軒攝)

林世雄：加幅控制在較溫和水平

對於今次批准巴士公司加價申請，林世雄解釋，政府已做了大量工作，為市民嚴格把關，將加幅控制在較溫和的水平，大部分加幅在4%至5%，而近九成的市民每程多付的車費不多於5毫，估計基乎所有乘客票價加幅不足1元，強調政府一直以審慎態度處理巴士公司的加價申請，致力減低對市民的影響，同時維持巴士公司的財務可持續性。

他又指，當局是經過全盤考慮，包括巴士公司的財政狀況，前景、公眾接受程度及巴士服務質量，亦有考慮社會經濟因素，包括社會全面復常、巴士乘客量和巴士公司財政狀況評估，以及新發展區的人口增長等，明白到加價不會受歡迎，惟巴士公司需要額外資源，改善服務及員工待遇等。

巴士加價｜行會通過5間巴士公司加價申請　6月18日起實施 (更新)

巴士加價｜行會通過5間巴士公司加價申請　6月18日起實施

九巴月票加價至800元 9月18日生效

九巴指，經「專營巴士豁免隧道費基金」作紓緩後，九巴車費加幅為3.9%，即平均每程加3毫；龍運車費加幅為4.2%，即平均每程加5毫。新票價於今年6月18日生效。九巴稱，「九巴月票」自2018年推出以來，票價一直維持780元，考慮到成本和市民的承受程度，會調整月票售價至800元，即加幅2.6%，為回饋乘客一直的支持，會維持月票原有售價多3個月，即新月票售價會在9月18日才生效。

城巴新巴則指，城巴(專營權二)將是自1997年營運逾25年來首次調整票價；而城巴(專營權一)及新巴則是自2008年來第四次調整票價。由於獲批以百分比形式作出票價調整，調整幅度將攤分於巴士網絡各條路線之內。城巴將繼續自資為機場員工提供機場快線(A線及NA線)大額乘車優惠。城巴新巴又指，向政府提出的票價調整申請，旨在將票價設於財政可持續水平，又說與其他專營巴士營辦商同樣面對新鐵路線通車，與後疫情新常態對客量的長遠影響，以及燃料及工資成本不斷上漲等挑戰。

全港5間專營巴士公司申請加價，惹來爭論。(資料圖片)

全港5間專營巴士公司申請加價。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受