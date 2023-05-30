巴士加價｜5巴士公司獲准加價3.9%至7%　6月18日生效　林世雄：已為市民嚴格把關 (更新)

5間專營巴士公司早前向政府申請加價，特首今日(30日)會同行政會議通過5間巴士公司加價的申請，平均加價3.9%至7%，大部分路線獲批加價0.5至1元，6月18日起生效。運輸及物流局長林世雄表示，明白今次加價會為市民帶來負擔，惟巴士公司需要維持資源，以改善服務和安全，強調已為市民嚴格把關，加幅控制在溫和水平。

林世雄：加幅控制在較溫和水平

對於今次批准巴士公司加價申請，林世雄解釋，政府已做了大量工作，為市民嚴格把關，將加幅控制在較溫和的水平，大部分加幅在4%至5%，而近九成的市民每程多付的車費不多於5毫，估計基乎所有乘客票價加幅不足1元，強調政府一直以審慎態度處理巴士公司的加價申請，致力減低對市民的影響，同時維持巴士公司的財務可持續性。

他又指，當局是經過全盤考慮，包括巴士公司的財政狀況，前景、公眾接受程度及巴士服務質量，亦有考慮社會經濟因素，包括社會全面復常、巴士乘客量和巴士公司財政狀況評估，以及新發展區的人口增長等，明白到加價不會受歡迎，惟巴士公司需要額外資源，改善服務及員工待遇等。