巴士呈祥道撞壆險翻 47人送院 乘客互助 車長涉危駕被捕

長沙灣呈祥道一輛雙層巴士昨早直路「炒壆」傾側險翻車！造成至少47人受傷送院，主要涉及頭、面及頸傷，亦有長者額頭和眼角受傷，血流披面，需由救護員即場包紮傷口，部分乘客一度被困超過1小時才被救出。不少乘客憶述事發一刻仍有餘悸，亦有乘客在危難中發揮互助精神，在侷促的環境下為婆婆撥髮搧風。至於姓鍾的54歲車長涉嫌危險駕駛被捕，保釋候查。

事發在昨早約9時42分，涉事九巴290A線雙層巴士，沿呈祥道往荃灣方向行駛，駛至長沙灣清麗苑對開時，疑失控撞向及剷上路中石壆，巴士頓時向右傾側，左邊車頭被削，擋風玻璃碎裂，零件散落一地，冒出白煙。意外後，大批乘客被困在上層車廂，但均自律留在座位以免加劇巴士傾斜；亦有下層乘客自行打開車尾逃生門逃出，由於巴士傾側隨時翻車，消防到場後未有即時往上層救援，須待坍塌搜救專隊到場，利用快速車身加固系統，於5分鐘內鞏固巴士車身後派員救援，最終花約1小時，至早上約11時半，將車上所有乘客救出。

乘客：事出突然「成個人震晒」

意外後，有乘客表示事出突然，逃出車廂後「成個人震晒」；亦有乘客稱，事發後「碌咗落地」，車廂一片混亂，有人大嗌「救命」。有坐在第一排的乘客指，事發時以為巴士會轉彎，詎料直撞路中石壆，對於自己無礙形容是「不幸中之大幸」。

另外，有網民將事發後巴士上層乘客待救時的片段上載至社交平台，見乘客當時安靜在座位上等候救援，部分人疑因車身傾側而3人同坐2個座位，其中一名白髮婆婆臉上有傷，不時痛苦地說「我條頸好唔舒服」、「手痹」，她身旁一名白衣女子手握紙巾，疑似曾替婆婆擦拭汗水，旁人就為婆婆搧風，亦有人安慰婆婆：「唔緊要，等陣出到去同救護員講。」部分網民激讚片中的白衫女又靚又善良，又讚揚乘客的守望相助精神。

涉事巴士共載77名乘客，當中30人經初步治理，毋須送院；9名傷者主要是頸痛；38人輕傷，主要是手面擦傷。傷者在現場初步分流後，經16輛救護車送往廣華醫院、仁濟醫院、明愛醫院和瑪嘉烈醫院治理。