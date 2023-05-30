巴士工會促九巴底薪最少加7%　延長退休年齡至65歲

專營巴士總會及港運聯代表今日(30日)聯同立法會議員(勞工界)周小松以及九巴工友，召開「薪酬期望及延長退休年齡調查結果發佈會」，要求九巴把員工底薪增加至少7%，以應對通脹，同時設立月薪員工僱員恒常增薪點，以吸引年輕人入行，減少資深員工流失。

逾半員工 期望新酬加幅為7%以上

工會在2月至5月期間，以網上問卷形式訪問1,012名九巴員工，調查結果顯示，超過一半受訪員工不滿意目前薪酬待遇，而九巴前綫員工們對本年度加薪幅度，持較高期望，53.5%受訪者期望新酬加幅為7%以上。