巴士申加價 議員轟獅子開大口 市民難接受

本港疫後經濟剛開始復甦，市民即迎來新一波加價風。全港5間專營巴士公司均向政府申請加價，其中九巴申請加價9.5%，城巴新巴的市區線申請劃一加2元，部分路線加幅將逾六成，而城巴機場A和NA線亦申請加價五成；兩巴均指票價未能追上經營成本上漲。政府指過去3年巴士客量下跌，強調會考慮巴士公司收益預測及市民負擔能力，如認為申請加幅過高，會建議調低加幅甚或拒絕申請。有立法會議員批評城巴新巴申請劃一加2元做法不合理，機場線申請加五成更是「瘋狂」，相信市民不能接受。 圖：董立華、李睿哲 本港各間專營巴士公司去年起先後向政府向申請加價，當局昨向立法會相關事務委員會提交文件交代加幅。其中九巴提出加價9.5%，同系營運機場和北大嶼山路線的龍運巴士申請加價8.5%。新大嶼山巴士亦申請加價9.8%。 城巴新巴的市區及新界網絡路線則申請劃一加價2元，即車資愈低的路線加幅愈高，以城巴98號線(香港仔成都道-利東邨)為例，現時票價為3.1元，若加2元即加幅達64.5%。至於城巴(專營權二)的機場服務A和NA線亦申請加價50%，以往返鴨脷洲的A10線為例，現時成人單程全程票價為48元，若按申請加價後將達72元；而非機場服務的B、E、R、S及N線亦申請加價23%。

九巴

城巴新巴

城巴 專營權二

龍運

嶼巴

城巴新巴：劃一加費可達財政可持續水平 城巴新巴解釋，目前票價水平無法抵銷營運成本上漲，相信劃一加費可令車費達致財政可持續的水平，冀當局盡快批准及落實新票價；又指過去15年來僅曾3次調整票價，但同期燃油價格及工資等各項營運成本不斷上漲，令票價水平遠遠未能追上通脹。他們提到，在2008年至2023年間，綜合消費物價指數上升近50%，但票價水平僅調整19%，較鐵路及另一主要專營巴士公司的調整幅度低。 城巴新巴相信，乘客享有公共交通費用補貼後，每程巴士的平均額外開支約為1.3元。他們亦正研究提供「常客獎勵計劃」，以提供優惠和獎勵等。至於城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權的票價，他們指自1997年成立以來一直維持不變，若申請獲批將是逾25年來首次票價調整；並會續為機場員工提供A線票價優惠。 九巴指，面對乘客量下跌和各項經營成本上漲，平衡營運上可持續的需要及市民的負擔能力後，提出申請今次加幅。其中，疫情持續反覆令乘客量未能全面回復，鐵路擴張令巴士乘客量持續下降，加上香港人口增長停滯兼老化，為經營環境帶來嚴峻挑戰。 九巴又表示，目前「專營巴士豁免隧道費基金」戶口累計約4.5億元，若果加價能從基金中扣除作紓緩，平均每程實際加幅將低於0.7元；又指九巴及龍運在過去20年分別加價5次和2次，即平均每4年和10年才加價一次，形容今次加幅合理。 政府在文件中表示，過去3年巴士客量下跌，平均每日乘客300萬至350萬人次，普遍低於之前十年每日約380萬至400萬人次，主要緣於疫情影響，以及與其他交通工具競爭劇烈，加上工資及燃料成本上升，導致大部分專營權在過去幾年均錄得虧損。據政府資料，各巴士公司僅得九巴在連續兩個年度有稅後盈利。 現時巴士公司的加價申請須經特首會同行政會議審批。政府表示，將會考慮巴士公司收益預測及市民負擔能力，審慎檢視加價申請。如果認為申請加幅過高，會建議調低加幅甚或拒絕申請；亦可利用隧道費基金減低加幅。

