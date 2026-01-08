巴士私家小巴乘客1.25須戴安全帶　警方初期宣傳教育為主

巴士、私家小巴、貨車等車輛乘客本月25日起，如座位設有安全帶便須佩戴。警方理解新法例生效初期市民需時適應，初期會以宣傳和教育為主提醒新要求，期望市民養成自覺佩戴安全帶的習慣和安全文化。運輸署表示，乘客若發現有座位安全帶損壞，便應通知司機及在可行情況下改坐另一座位。

警：理解初期市民需時適應

所有乘客本月25日起乘搭公共及私家巴士、私家小巴、貨車後排和特別用途車輛，如座位設有安全帶便須佩戴，同日起新登記的相關車輛亦要在座位裝安全帶。警務處交通總部法例檢討及策劃組總督察莊金印說，留意到市民已普遍接受乘搭私家車時佩戴安全帶，擴大佩戴要求有助市民和學童養成自覺使用安全帶習慣和安全文化，更有效減少交通意外傷亡。

被問到警方會否派員「放蛇」執法，莊金印說警方會以日常執法作觀察和檢查，如接到市民投訴或情報亦會展開針對性行動，又稱執法時會審視每宗個案的實際情況和違例者辯解，作出公平公正的決定才衡量會否檢控。他續說，理解到新例生效初期市民需時適應，初期會聯同運輸署、道路安全議會等持續宣傳和教育，期望養成市民自覺佩戴安全帶習慣和安全文化，包括向訪港旅客宣傳。