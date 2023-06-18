巴士迷疑掛假T牌駕退役巴遊車河　涉虛假文書等3罪粉嶺被捕

一名男子涉嫌在路面駕駛一輛退役巴士時，掛有虛假、俗稱T牌的試車牌照，涉嫌行使虛假文書等3罪被捕。警方昨日(17日)下午5時許接獲途人報案指，一輛車牌不詳的退役巴士停泊在粉嶺花都廣場外，懷疑該車掛有虛假的試車牌照。
車輛晚上被警方拖走
警方接報到場，經初步調查發現該牌照懷疑沒有登記紀錄，涉事41歲鍾姓男車主涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未有登記車輛」被捕，現正被扣留調查。涉事退役巴士在場被圍封近5小時後，晚上10時許由警方安排拖車拖走。
據悉涉事車輛為最後一批潛望鏡巴士
據報，鍾氏是一名巴士迷，昨日先後駕駛涉事退役巴士到沙嶺、天水圍、粉嶺一帶「遊車河」，其後把車停泊在花都廣場外用膳。在車輛被警方截獲前，有巴士迷拍攝到車輛「出巡」，車內最少有一名乘客。
據了解，涉事退役巴士為富豪超級奧林比安10.6米，九巴早前介紹指這款車俗稱「短豬」，是全港最後一批退役的「潛望鏡」巴士，下層部分左右兩旁座椅亦為遷就機件位置，而改為橫排擺放，設計在新款巴士難得一見。
T牌「紅牌」有4項核准用途
翻查運輸署資料，T牌只供真正從事車輛製造、維修或經營者使用於駕駛持牌人管有的車輛作特定營運用途，但持牌人必須嚴格遵守有關的使用限制。今次涉事的T牌為「適用於駕駛非左軚車輛的試車牌照」(即「紅牌」)，其試車字牌為白底紅字，4項核准用途包括：
- 駕駛在送交汽車買賣者或展出者過程中的未登記非左軚車輛
- 為向有可能買車的人作出售前示範而駕駛非左軚車輛
- 為作機械測試而駕駛非左軚車輛
- 為檢驗、修理或售前改裝翻新而駕駛非左軚車輛