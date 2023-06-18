巴士迷疑掛假T牌駕退役巴遊車河　涉虛假文書等3罪粉嶺被捕

一名男子涉嫌在路面駕駛一輛退役巴士時，掛有虛假、俗稱T牌的試車牌照，涉嫌行使虛假文書等3罪被捕。警方昨日(17日)下午5時許接獲途人報案指，一輛車牌不詳的退役巴士停泊在粉嶺花都廣場外，懷疑該車掛有虛假的試車牌照。

車輛晚上被警方拖走

警方接報到場，經初步調查發現該牌照懷疑沒有登記紀錄，涉事41歲鍾姓男車主涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未有登記車輛」被捕，現正被扣留調查。涉事退役巴士在場被圍封近5小時後，晚上10時許由警方安排拖車拖走。