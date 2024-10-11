巴士MMA｜落馬洲B1線兩男車頭困獸鬥 奪命鉸剪腳vs猴子偷桃 打到甩牙雙雙被捕(有片)

九巴一部B1巴士周三（10月9日）晚上9時許駛至落馬洲路時，有兩名50多歲男乘客疑因排隊問題爭執互毆。警方接獲車長報案後將二人拘捕，涉嫌在公眾地方打鬥，兩人均受傷，其中一人更被打至甩牙，被送往北區醫院治理。 (抖音影片截圖)

落馬洲有巴士乘客互毆，九巴一部B1巴士周三（10月9日）晚上9時許駛至落馬洲路時，有兩名50多歲男乘客疑因排隊問題爭執互毆。警方接獲車長報案後將二人拘捕，涉嫌在公眾地方打鬥，兩人均受傷，其中一人更被打至甩牙，被送往北區醫院治理。

社交平台抖音周四（10日）流傳事發影片，可見巴士當時駛至下灣漁民新村，黑衣漢與格仔衫男在車頭上客位置扭打，個人物品四散一地，期間身形較健碩的黑衣漢佔上風按實對方壓向扶手欄，格仔衫男無力招架大叫「打劫呀，佢搶我信用卡銀行卡，報警唔該」，當時車上已有多名乘客，惟無一人上前勸阻。