巴士MMA｜落馬洲B1線兩男車頭困獸鬥 奪命鉸剪腳vs猴子偷桃 打到甩牙雙雙被捕(有片)

落馬洲有巴士乘客互毆，九巴一部B1巴士周三（10月9日）晚上9時許駛至落馬洲路時，有兩名50多歲男乘客疑因排隊問題爭執互毆。警方接獲車長報案後將二人拘捕，涉嫌在公眾地方打鬥，兩人均受傷，其中一人更被打至甩牙，被送往北區醫院治理。
社交平台抖音周四（10日）流傳事發影片，可見巴士當時駛至下灣漁民新村，黑衣漢與格仔衫男在車頭上客位置扭打，個人物品四散一地，期間身形較健碩的黑衣漢佔上風按實對方壓向扶手欄，格仔衫男無力招架大叫「打劫呀，佢搶我信用卡銀行卡，報警唔該」，當時車上已有多名乘客，惟無一人上前勸阻。
及後兩人在巴士通道地上扭鬥，格仔衫男仍落下風，被兩隻鞋飛脫的黑衣漢施以「奪命鉸剪腳」及緊扯頭髮鎖實。旁邊有女乘客試圖出手勸阻不果，並有男乘客稱「算數啦，大家趕住返屋企，好唔好呀」，然而兩人繼續纏鬥，黑衣漢險露出「八月十五」，此時格仔衫男伺機出「撩陰手」猴子偷桃，但黑衣漢退開轉身即連環出腳，格仔衫男面部中招。有乘客大叫「拉開佢啦，佢老婆呢？報警啦，累死人喇！」，與此同時車頭門邊一名女子向黑衣漢斥「唔好打啦」，黑衣漢甩開女子大喝「唔好嘈」，再被人半推半就拉出車外；恤衫男則跪於地上準備站起，狀甚痛苦。
警方表示，周三晚約9時23分接獲一名巴士車長報案，指駕車駛至落馬洲路附近時，兩名男乘客疑因排隊問題爭執打鬥。人員接報趕抵，尋獲兩名分別姓陳（59歲）及姓鍾（54歲）男子，陳男頸部受傷、鍾男則耳傷及一隻牙甩脫，兩人同被送往北區醫院治理，事後同涉「公眾地方打鬥」被捕，交由邊界警區刑事調查隊跟進。