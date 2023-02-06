巴裔漢偷啤酒踢斃六旬便利店員　謀殺罪成判囚終身

30歲巴基斯坦裔男子4年前，於元朗某便利店偷取兩罐啤酒後逃走，6旬店員追出被他腳踢至重傷，送院後終告不治。巴裔男否認一項謀殺罪，經審訊後早前被陪審團一致裁定罪成，法官邱智立今(6日)在高等法院，依例判他終身監禁。至於早前承認的盜竊罪則獲撤銷。

6旬店員兩日後傷重離世

被告Islam Javed Iqbal為香港居民，案發時27歲，今選擇不作求情。控方開案陳辭指，2019年12月28日晚上9時，閉路電視拍到被告前往元朗擊壤路順發大廈地下的便利店，偷取兩罐啤酒後離開。61歲兼職7-11便利店銷售助理鄧忠強見狀，上前追向被告。

而附近目擊者聽到一些噪音，目擊被告追向鄧姓店員。鄧倒地後，被告再腳踢向其腹部，然後鄧便一動也不動。警方到場後，發現鄧不省人事，從耳鼻口流出大量血液。救護員在送院期間不斷為鄧急救，留醫深切治療部，兩日後不幸離世。兩名途人在認人手續中，均認出被告。

被告曾邊踢邊鬧「X你老母」

被告在警誡下否認襲擊鄧姓店員，其後改稱鄧死於意外，他感內疚後悔。惟承認當時飲醉酒，偷酒後遭鄧追截，鄧又以粗口和種族歧視字眼指罵他。他在挑釁下，遂腳踢對方額頭並踩其臉。審訊時，其中一名女途人作供稱，見到被告腳踢躺地的男子5下，歷時約2分鐘，同時罵髒話「X你老母」。