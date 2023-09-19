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2023-09-19 12:20:29

巴裔青年姦14歲華裔女生罪成　官：情景「非不友善」判囚5年

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高等法院

高等法院上訴庭昨再度審理涉及法官陳嘉信司法抄襲的上訴案。(資料圖片)

案發時22歲的巴基斯坦裔男子，涉嫌前年在長沙灣街頭向一名14華裔女學生搭訕，閒談後帶她到屋邨樓梯間強姦，案件早前經審訊後被陪審團裁定一項強姦罪成。法官杜麗冰今早(19)於高等法院判刑，指被告沒有使用過多暴力，少女被強姦時仍能使用WhatsApp通訊，事後又與被告交換電話號碼，可見整個過程「並非不友善」，惟法庭有責任保護未成年少女，考慮事件對少女帶來創傷，判被告監禁5年。

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被告街頭搭訕女學生    閒談後帶到屋邨樓梯落手

控罪指，被告Iqbal Asif(譯音洛阿士)，案發時任職地盤工人，涉嫌20211022日在長沙灣附近的樓梯強姦當時14歲的女童X。庭上透露被告2004年來港與家人團聚，他曾有一項盜竊案底，沒有性罪行紀錄。

控方指，案發在前年1022下午4時許，當時14歲女學生沿天橋走往長沙灣邨方向，22歲被告洛阿士迎面而來，之後被告調頭跟隨女學生走到長沙灣邨一長凳坐下。被告起初指自己感到孤獨，希望結識事主做朋友，2人開始閒談，之後兩人再轉往閉路電視未能覆蓋的3號樓梯繼續聊天，期間被告突然主動，先爬到事主身上，繼而撫摸事主胸部及親吻事主，再撫摸其私處，並將陰莖插進事主陰道。由於被告不停強吻事主，導致事主未能張口求助，最後被告在事主體內完事。

官指女生自願跟被告到樓梯   事後交換電話

法官杜麗冰判時指，被告在案中沒有使用過多暴力，女學生是自願跟隨被告到案發的樓梯，而且被強姦時仍能使用WhatsApp通訊，拍下被告的照片，事後又與被告交換電話號碼，被告亦送她到朋友家中，認為整個過程「並非不友善的事件」，決定採取較低起點來量刑

杜官又引述創傷報告指女學生雖會偶爾發惡夢，情緒低落食慾不振，但情況大致穩定，惟法庭有責任保護未成年少女，而被告亦承認知道少女是學生，見過她穿著校服，考慮到事件對少女帶來創傷以及被告無性罪行案底，遂判被告囚5年。

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