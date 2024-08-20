巴黎奧運港隊巡遊｜張家朗據報不在港或缺席 康文署指視乎天氣是否繼續(附路線及三大觀賞位)

巴黎奧運中國香港代表團取得兩金兩銅歷史佳績，特區政府與港協暨奧委會將在周三(21日)上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹他們的風采。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

【8月20日更新】康文署已向參加的港隊運動員發出邀請，有報道引消息指，奪得女子重劍個人賽金牌的江旻憓、100米及200米自由式銅牌的何詩蓓將會出席，衞冕男子花劍金牌的張家朗因身在外地，或未能參加巴士巡遊。