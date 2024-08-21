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2024-08-21 09:30:00

巴黎奧運港隊巡遊｜早上巴士巡遊經大圍尖沙咀等　康文署指視乎天氣是否繼續 (附路線及三大觀賞位)

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上屆東京奧運，港府與港協暨奧委會亦安排香港代表團成員早上參與巴士巡遊。(資料圖片／蘇文傑攝)

上屆東京奧運，港府與港協暨奧委會亦安排香港代表團成員早上參與巴士巡遊。(資料圖片／蘇文傑攝)

巴黎奧運中國香港代表團取得兩金兩銅歷史佳績，特區政府與港協暨奧委會將在周三(21日)上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹他們的風采。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

【8月21日更新】巴黎奧運港隊代表團今早(21日)進行巴士巡遊。參與的運動員、教練及其他代表團成員，將分別乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。特首李家超將於中午在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員的成就和努力，特區政府和港協暨奧委會，之後亦會為運動員舉行返港歡迎儀式。

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張家朗據報不在港或缺席

【8月20日更新】康文署已向參加的港隊運動員發出邀請，有報道引消息指，奪得女子重劍個人賽金牌的江旻憓、100米及200米自由式銅牌的何詩蓓將會出席，衞冕男子花劍金牌的張家朗因身在外地，或未能參加巴士巡遊。

若周三早上8時發紅黑雨 活動會取消

由於近日天氣不穩定，天文台預測本港周三有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。康文署指已就巴士巡遊制定惡劣天氣安排，若期間下雨會讓運動員到巴士下層，如果天氣突然變差，會視乎情況決定是否繼續巡遊或直接前往添馬公園。若當日早上8時天文台發出紅雨或黑雨警告，活動會取消。
 

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上午經大圍港鐵站 尖沙咀鐘樓

中午，行政長官李家超將在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。之後，運動員再出席特區政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。

巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭。巴士於上午10時15分由沙田香港體育學院開出，約上午10時30分途經大圍港鐵站，於大約上午11時抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中，約上午11時35分經過中環天星碼頭，並於上午11時45分左右抵達終點添馬公園。

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