巴黎奧運｜信和集團旗下6大商場直播巴黎奧運 預帶動25%生意增長

政府剛宣布購入2024年巴黎奧運及殘奧播映權，文化體育及旅遊局已與4間電視台無綫電視、ViuTV、HOY TV及香港電台達成轉播安排協議，全港市民可免費觀看賽事，詳情稍後公布。信和集團今日(9日)表示，歡迎於政府今次決定，又透露今屆巴黎奧運，集團會繼續全力支持，旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場等都會透過大電視直播賽事。

信和集團表示，一直以來都致力支持運動發展及大型體育盛事，並全力支持舉辦多項活動及帶動市民一起支持運動員，集合大量市民到商場欣賞直播賽事，全城為運動員打氣，炒熱現場氣氛。為令市民有更佳觀賞效果，奧海城已於 2022 年增設兩部 430 吋大電視，過去經 常舉辦多次大型體育盛事直播活動，已為市民欣賞體育盛事直播熱點，商場內 設兩部大電視同時播映不同賽事，而屯門市廣場亦設有 540 吋大電視直播賽事。