巴黎奧運｜信和4大商場直播賽事 料時差無阻市民深夜撐港隊

巴黎奧運7月26日開鑼，信和集團將在旗下4大商場奥海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場以高清大電視直播重點賽事，並與4個電視台合作推廣，冀藉疫情後首個奧運熱潮帶動人流及生意額。雖然比起上屆東京奧運接近時間同步，今屆巴黎與香港有6小時時差，部分港將熱門衝牌賽事將於香港時間深夜舉行，但相信無阻市民為運動員打氣。

奥海城中庭化身「薰衣草紫」賽道田徑場 信和集團資產管理董事蔡碧林表示，夏季將在旗下商場投放超過1,000萬元推廣奧運活動，與各大商戶和品牌推出多重購物優惠，及舉辦超過50個運動相關活動，與多個運動團體舉辦港隊選拔賽和體驗日。奥海城中庭將會化身成與巴黎奥運場地一樣的「薰衣草紫」賽道田徑運動場，讓市民在430吋高清電視前更有氣氛欣賞直播。奧運前夕及賽事期間，商場會邀請多位星級嘉賓舉辦打氣活動，當中包括與無綫電視6月8日舉辦首個奧運打氣活動，及後更會聯同多位著名運動員舉辦運動挑戰賽，包括有賽跑、單車及划艇等，成功挑戰者將有機會贏取往日本機票等豐富獎品。