巴黎奧運｜市民到商場觀看直播　對江旻憓奪金表示感動

香港劍擊代表江旻憓在女子重劍個人賽，為港隊奪得今屆奧運首面金牌。不少市民今日繼續到商場觀賽支持港隊，有市民表示作為香港人，對江旻憓奪金感到非常感動，在場亦有不少市民希望港隊於乒乓球及游泳項目中奪金，亦期待「香港劍神」張家朗的表現。

劍擊游泳乒乓波最被看好

大角咀一個商場今日繼續有奧運直播，居於附近的羅先生和吳小姐指奧運為四年一次，商場又有大螢幕直播而到此觀看，惟他們認為今年並不太有氣氛。羅先生又表示，作為香港人對江旻憓奪金非常感動，希望港隊之後可以在游泳及乒乓球項目奪金，吳小姐則非常期待張家朗之表現。