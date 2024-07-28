巴黎奧運｜市民到商場觀看直播　對江旻憓奪金表示感動

香港劍擊代表江旻憓在女子重劍個人賽，為港隊奪得今屆奧運首面金牌。不少市民今日繼續到商場觀賽支持港隊，有市民表示作為香港人，對江旻憓奪金感到非常感動，在場亦有不少市民希望港隊於乒乓球及游泳項目中奪金，亦期待「香港劍神」張家朗的表現。
劍擊游泳乒乓波最被看好
大角咀一個商場今日繼續有奧運直播，居於附近的羅先生和吳小姐指奧運為四年一次，商場又有大螢幕直播而到此觀看，惟他們認為今年並不太有氣氛。羅先生又表示，作為香港人對江旻憓奪金非常感動，希望港隊之後可以在游泳及乒乓球項目奪金，吳小姐則非常期待張家朗之表現。
9歲小朋友Wesley與父親亦居於附近，Wesley表示與爸爸經過看到有直播，決定坐下來感受一下氣氛，指今屆氣氛較以往緊張及熱烈，又特別看好港隊於羽毛球及劍擊項目奪金。小朋友Hilson和Carla就稱，前一日有觀看江旻憓的賽事及開幕禮，其中Hilson對籃球項目特別感興趣，他同時希望港隊於游泳項目奪金；Carla則寄望於乒乓球項目。
黃家和料商場人流增兩倍
李先生與朋友於商場看電影後剛巧看到大螢幕的直播，便一同駐足觀看。16歲的他對上屆奧運雖有印象，惟指今屆氣氛較為濃烈，表示於社交媒體上看到較多留意港隊的貼文及資訊；他對何詩蓓及張家朗的表現感信心，希望他們能夠奪金。
香港餐飲聯業協會會長黃家和亦有到場觀看，他表示早前已到觀塘apm商場 觀賞奧運直播，發現到人流明顯增多，估計各商場人流比平常多出約兩倍。他留意到各食肆亦有推出優惠及安裝螢幕直播，認為奧運盛事對餐飲業有幫助。另外，他指乒乓球一直為港隊強項，期待港隊能於此項目奪金，又相信港隊之成績並不亞於上屆。