巴黎奧運｜政府再買播映權 市民免費觀看　與4電視台達成轉播安排

巴黎奧運7月開幕，行政長官李家超今日（9日）出席行政會議前見記者，宣布政府繼上屆東京奧運後，再次購入轉播權，文化體育及旅遊局已與4間電視台無綫電視、ViuTV、HOY TV及香港電台達成轉播安排協議，全港市民可免費觀看賽事，詳情稍後公布。對於特區政府購入巴黎奧運轉播權，港協暨奧委會表示歡迎和十分支持。
費用低於東京奧運轉播權
李家超認為購入播映權回應社會的熱烈期望，花費合理，合約有保密條款不能披露金額，不過費用低於東京奧運及過往商業機構所投得的價錢，認為「物有所值」。
他稱考慮了當今市場不足以支撐電視台作大量投資以投得播映權，也考慮了上次播映東京奧運帶來的價值，帶給整體市民的喜悅、團結，及為運動員取得優越成績的自豪。政府決定透過播映巴黎奧運，與多間電視台合作，發揮乘數效應，營造社會熱烈氣氛，推動體育活動、支持運動員凝聚團結，透過喜悅社會氛圍，刺激經濟活動。
巴黎與香港有時差 「無東京奧運咁易推廣」
不過，巴黎與香港有6至7小時時差，有記者擔心港人因錯過黃金時間而削弱氣氛，影響預期效益，李家超表示巴黎奧運與東京奧運的情況的確不同，「無東京奧運咁易推廣」，但考慮了轉播及不轉播的正負面影響，根據東京奧運的轉播成果，看見市民的期待，又指不少體育愛好者即使比賽有時差，都會另找時間重看。政府已要求電視台需要宣傳、重播、和有一定播放時數等，及將利用社交媒體推廣，最重要是令市民參與其中。
購買播映權不會恆常化
被問到政府購買奧運播映權的做法會否恆常化，李家超說，政府不打算改變商業機構競投不同運動會轉播權的商業競爭模式，今次是特別考慮。
截至上月，本港運動員已於巴黎奧運取得15個參賽資格，並於巴黎殘奧取得12個參賽資格。李家超相信在未來2個月，香港運動員可爭取更多參賽資格。
電視廣播有限公司行政主席許濤表示，對政府購入奧運電視播映權並免費提供予本地電視台的安排表示熱烈歡迎，不僅讓市民得以在免費電視平台上觀賞賽事，更可讓大家共同為國家隊及港隊在國際體育舞台上所展現的拼搏精神和優異成績喝彩。