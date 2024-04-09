巴黎奧運｜政府再買播映權 市民免費觀看　與4電視台達成轉播安排

巴黎奧運7月開幕，行政長官李家超今日（9日）出席行政會議前見記者，宣布政府繼上屆東京奧運後，再次購入轉播權，文化體育及旅遊局已與4間電視台無綫電視、ViuTV、HOY TV及香港電台達成轉播安排協議，全港市民可免費觀看賽事，詳情稍後公布。對於特區政府購入巴黎奧運轉播權，港協暨奧委會表示歡迎和十分支持。

李家超認為購入播映權回應社會的熱烈期望，花費合理，合約有保密條款不能披露金額，不過費用低於東京奧運及過往商業機構所投得的價錢，認為「物有所值」。

他稱考慮了當今市場不足以支撐電視台作大量投資以投得播映權，也考慮了上次播映東京奧運帶來的價值，帶給整體市民的喜悅、團結，及為運動員取得優越成績的自豪。政府決定透過播映巴黎奧運，與多間電視台合作，發揮乘數效應，營造社會熱烈氣氛，推動體育活動、支持運動員凝聚團結，透過喜悅社會氛圍，刺激經濟活動。

巴黎與香港有時差 「無東京奧運咁易推廣」

不過，巴黎與香港有6至7小時時差，有記者擔心港人因錯過黃金時間而削弱氣氛，影響預期效益，李家超表示巴黎奧運與東京奧運的情況的確不同，「無東京奧運咁易推廣」，但考慮了轉播及不轉播的正負面影響，根據東京奧運的轉播成果，看見市民的期待，又指不少體育愛好者即使比賽有時差，都會另找時間重看。政府已要求電視台需要宣傳、重播、和有一定播放時數等，及將利用社交媒體推廣，最重要是令市民參與其中。

購買播映權不會恆常化

被問到政府購買奧運播映權的做法會否恆常化，李家超說，政府不打算改變商業機構競投不同運動會轉播權的商業競爭模式，今次是特別考慮。

截至上月，本港運動員已於巴黎奧運取得15個參賽資格，並於巴黎殘奧取得12個參賽資格。李家超相信在未來2個月，香港運動員可爭取更多參賽資格。