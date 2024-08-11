巴黎奧運｜梁君彥：港將締造體壇歷史 是香港的驕傲

巴黎奧運｜梁君彥：港將締造香港體壇歷史 是香港的驕傲 (@FB立法會主席梁君彥議員圖片)

巴黎奧運香港時間凌晨閉幕，立法會主席梁君彥今日(11日)表示，香港運動員在奧運中共獲2金2銅，為香港體壇締造歷史；其他港將雖然未能取得獎牌，但面對世界各地頂尖強手，依然全力拼搏，毫無懼色，可說雖敗猶榮。他表示，香港雖是彈丸之地，但亦是追夢之都；立法會定當繼續與政府和社會各界緊密協作，全力促進香港體育產業的發展，鼓勵更多香港運動員「奮鬥」、「突破」，薪火相傳，在未來的奥運場上繼續發光發亮，憑實力向世界「說好香港故事」。

梁君彥在社交平台發文指，港將為香港體壇締造歷史，包括首次連續兩屆奧運取得獎牌，而且都有金牌; 首次在同一屆奧運取得兩面金牌;江旻憓和張家朗奪金，「香港製造」的「劍后」和「劍神」首次同時出產及何詩蓓成為港隊有史以來獲得最多奧運獎牌的運動員，亦是歷來唯一連續兩屆奥運均取得最多獎牌的港將。 ▼巴黎奧運商埸直播情況▼

刻苦訓練累造就歷史性成就 他認為奧運成績令人振奮，港將多年來刻苦訓練，堅毅作賽，以汗水、淚水，一點一滴累積成今天香港體壇的歷史性成就；而過去兩星期，無論在家中甚至較定鬧鐘半夜起身睇直播，還是到立法會綜合大樓觀看賽事的市民，大家的心都與港隊緊密相連，共同見證了港將一次又一次全力奮戰，成就奧運夢。

將祝願化成現實 另外，梁君彥又提到，上月立法會與政府在理工大學舉行五人足球友誼賽，行政長官李家超和他於開球禮時，分別手持寫上「奮鬥」與「突破」的足球，為出征奧運的港隊打氣；港將「奮鬥」求進、勇於「突破」，將行政長官和他的祝願化成現實，展現了自強不息的香港精神，是真正的香港兒女，是香港的驕傲，「我代表立法會全體議員，向所有出征奧運的香港健兒、教練和訓練團隊致以由衷敬佩和熱烈祝賀！」