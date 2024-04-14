巴黎奧運｜楊潤雄：比賽只要精彩市民都願半夜觀看　期望港隊發揮應有表現

2024年巴黎奧運7月揭幕，政府再次購入賽事轉播權予香港電視台免費播放。文化體育及旅遊局局長楊潤雄相信，只要比賽精彩，市民都會願意半夜觀看賽事，又稱今年市民可在晚飯和後續活動後，再選擇欣賞比賽，「可能對推動經濟仲帶來更多正面效用。」

本港與巴黎有6個小時時差，楊潤雄在一個電視節目表示，上屆東京奧運舉行比賽時，很多人可能仍在上班或不方便觀看，但今次有時差對某些人而言可能更易觀賽，認為如果有需求商場也會樂意轉播賽事。他又透露，早於去年底政府已經商討購買轉播權，但向電視台收費分擔成本便會衍生不少問題，免費提供反而可以由政府訂下播放要求，如必須播放所有港隊賽事、國家隊最少播放時數等。

港隊共取得最少20個比賽項目的參賽資格，楊潤雄相信陸續會有更多項目取得資格，但不會估計能否維持或突破上屆成績，期望運動員發揮出應有甚至超水準的表現，最終參賽人數稍後會確定。

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另外，明年11月粵港澳三地將合辦全運會，本港會承辦8項賽事，但項目內容與最初申請的不同，原先申請的滑浪風帆項目未能在港舉行。楊潤雄指，維多利亞港11月的風速不夠平穩，未達比賽級標準，為免天氣條件不容許而影響賽期，項目最終決定在其他地方舉辦。