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2024-07-29 16:46:31

巴黎奧運︱江旻憓內地碩士論文 談「一國兩制」制度優勢貢獻國家

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香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍奪金，她曾在中國人民大學學院法學院就讀碩士(江旻憓IG)

香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍奪金，她曾在中國人民大學學院法學院就讀碩士(江旻憓IG)

香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍奪金，她曾在中國人民大學學院法學院就讀碩士，該校昨日作出恭賀，提到江旻憓的碩士論文題目原來與「一國兩制」制度優勢有關。江旻憓的碩士導師、中國人民大學學院法學院教授莫于川指，江旻憓希望能夠更好為香港特區的發展、為祖國的發展作出貢獻。

香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍奪金，她曾在中國人民大學學院法學院就讀碩士(江旻憓IG) 香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍奪金(路透社) 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓世一。恭喜晒!!! 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 楊潤雄(右)在巴黎奧運現場恭賀江旻憓(左)奪金。(政府新聞處) 江旻憓在巴黎奧運首日賽事為港隊奪首金。(美聯社) 江旻憓在巴黎奧運首日賽事為港隊奪首金。(美聯社) 江旻憓在巴黎奧運首日賽事為港隊奪首金。(美聯社)

碩士導師：江希望能更好為香港、祖國發展作貢獻

現年30歲的江旻憓，在國際學校英基沙田學院畢業後，2012年到美國史丹福大學升學，取得國際關係學士學位，及後修讀中國人民大學法律碩士，在2021年9月報讀中大法律專業課程。中國人民大學黨委宣傳部昨日便在微信公眾號發文恭賀江旻憓。文章提到江旻憓為該校法學院2021年碩士畢業生，並師從莫于川。

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莫于川稱在知道江旻憓要參加巴黎奧運，便一直對她很有信心。他在獲悉江旻憓奪金後表示，讚揚對方不到最後一刻不會放棄，而且越戰越勇，面對之前成績的起伏，都能認真對待，「勝不驕，敗不餒」。

東京奧運一邊訓練一邊寫作

在備戰東京奧運期間，江旻憓更一邊訓練，一邊寫作，最終完成碩士學位論文。莫于川大讚江旻憓對自己要求很高，而且非常刻苦、自律，並透露江的碩士論文題目為與「一國兩制」制度優勢有關，以希望能更好地為香港特區的發展、為祖國的發展作出貢獻。莫于川表示對江旻憓感到很自豪，希望她能朝着自己的目標繼續努力，取得更多突破。
 

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