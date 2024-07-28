巴黎奧運｜江旻憓為港奪金李家超讚實至名歸　楊潤雄：見證取榮譽一刻深受感動

香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運首個比賽日，戲劇性地擊敗有主場之利的法國對手瑪瑙比頓，勇奪女子重劍個人賽金牌，是港隊在巴黎奧運的首金，同時亦是香港史上第三面奧運金牌。特首李家超表示，他和很多市民一樣都一直為江旻憓打氣，形容她在比賽發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。
▼江旻憓勇奪女子重劍個人賽金牌▼
李家超：證明港運動員實力非凡
李家超又稱，江旻憓再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明香港運動員實力非凡，讓全港市民引以自豪，他對江旻憓和其教練致以衷心祝賀。正身處巴黎奧運現場的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，事後即時恭賀對方奪金和分享獲獎喜悅，指在場見證取得榮譽一刻深受感動，為她優秀的表現、大將的風範感到非常欣慰。
行政會議非官守議員亦祝賀江旻憓奪金，向其教練和團隊衷心致意。行會召集人葉劉淑儀表示，江旻憓多年來堅持不懈，努力克服傷患和提升水平，多次揚威國際賽事並登上世界第一，並在今次奧運發揮出眾技術，勇奪金牌，再次為香港劍擊運動寫下光輝一頁，全港巿民均為她的成績感到驕傲。行會的新聞稿又提到，行會成員全力支持政府繼續加強對精英運動員的支援和吸引國際體育盛事在香港舉行，循普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化5大方向推動本港體育發展。