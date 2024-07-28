巴黎奧運｜江旻憓為港奪金李家超讚實至名歸　楊潤雄：見證取榮譽一刻深受感動

香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運首個比賽日，戲劇性地擊敗有主場之利的法國對手瑪瑙比頓，勇奪女子重劍個人賽金牌，是港隊在巴黎奧運的首金，同時亦是香港史上第三面奧運金牌。特首李家超表示，他和很多市民一樣都一直為江旻憓打氣，形容她在比賽發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。 ▼江旻憓勇奪女子重劍個人賽金牌▼

李家超：證明港運動員實力非凡 李家超又稱，江旻憓再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明香港運動員實力非凡，讓全港市民引以自豪，他對江旻憓和其教練致以衷心祝賀。正身處巴黎奧運現場的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，事後即時恭賀對方奪金和分享獲獎喜悅，指在場見證取得榮譽一刻深受感動，為她優秀的表現、大將的風範感到非常欣慰。