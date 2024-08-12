巴黎奧運｜深圳雙胞胎姊妹韻律泳奪雙金 9月讀教大教育博士中文班

國家隊「雙胞胎姊妹花」王柳懿及王芊懿在巴黎奧運韻律泳團體賽及雙人賽奪得金牌。二人將於9月新學年成為教大學生。(新華社)

國家隊「雙胞胎姊妹花」王柳懿及王芊懿在巴黎奧運韻律泳團體賽及雙人賽奪得金牌。這對深圳出生的雙胞胎姊妹早前已獲教育大學教育博士（中文班）錄取，並獲今年成立的專項傑出運動員獎學金，二人早前已完成入學登記手續，將於9月新學年成為教大學生，教大恭賀二人在雙人賽上再下一城，以完美表現再度強勢奪金。

教育大學介紹二人自8歲起開始接受訓練，獲獎無數，包括在2024年世界游泳錦標賽上獲得花樣游泳集體技術自選、雙人自由自選，及雙人技術自選項目的冠軍等。5年前，王柳懿因傷病無法參賽，只有王芊懿入選國家隊，並在東京奧運奪得團體賽銀牌。儘管遭遇挫折，她們最終仍能克服困難，開創國家隊在奧運花樣游泳項目上奪金的歷史。

兩姊妹已成功獲香港教育大學教育博士（中文班）錄取，並獲2024年成立的專項傑出運動員獎學金。她們早前已完成入學登記手續，將於今年9月正式成為教大學生。據悉，兩人將結合自己的運動專業，在讀博期間進行更深入的理論探索和研究。教大將為兩位奧運金牌運動員提供全方位支援，以助她們不僅可入讀相關課程，也能更好地適應校園生活。

教大校長李子建表示，對於二人追求卓越，創造佳績，為國爭光感到十分自豪，並讚揚二人奮進的歷程，展現出了百折不撓的意志和矢志不渝的決心。他期望二人加入教大後，其頑強拼搏的精神能激勵其他教大生及更多年輕人為夢想而奮鬥，為實現目標全力以赴。

