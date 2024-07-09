巴黎奧運｜港府送冷氣機到選手村　獎金加碼兩成激勵運動員爭佳績

巴黎奧運今個月26日揭幕，特區政府為港隊代表團舉行授旗典禮。今屆奧運的選手村為環保而不設冷氣，主持儀式的署理行政長官陳國基致辭時表示，港府將會運送流動冷氣機到巴黎選手村，讓代表團特別是運動員可在更舒適環境下休息和備賽。

同時，香港體育學院的優秀運動員獎勵計劃的獎金將「加碼」兩成，如個人金牌的獎金將增至600萬元，激勵運動員力爭佳績。陳國基稱，港府已購入巴黎奧運的電視轉播權，交由本地3間持牌免費電視台和香港電台播放多項賽事，康文署亦會在全港各區指定體育館設立「奧運直播區」，加上各大商場作出不同賽事的播放安排，希望讓全港市民緊貼奧運各項賽事，為運動員打氣助威。

今屆奧運港隊代表團共約70人，包括35名運動員出戰32個體育項目。港隊代表團團長施文信表示，很有信心港隊運動員會以最佳狀態出戰巴黎奧運，不論是生理或心理狀態，又不欲猜測獎牌數字，以免給予運動員太大壓力。

添馬公園設奧運「打卡」裝置

另外，港協暨奧委會即日起至下月11日巴黎奧運最後一日，會在金鐘添馬公園設置大型巴黎奧運主題裝置，集結由奧運五環和紫荊花組成的港協暨奧委會標誌，以及巴黎奧運吉祥物，供市民到場「打卡」留念，希望加強宣傳奧運和凝聚市民對運動員的支持，為運動員打氣。