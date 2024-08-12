巴黎奧運｜熱潮帶動本地消費 商場餐飲業生意額升一成

為期超過兩周的巴黎奧運曲終人散，奧運熱潮亦帶動本港零售消費。旗下商場有大屏幕轉播賽事的新鴻基地產代理租務部助理總經理馮穎欣說，相比奧運開幕之前的7月初，直播賽事期間，商場人流上升一成半，營業額增一成，以運動類型相關及餐飲租戶升幅比較明顯；連帶停車場的車流也增加8%。她說會留意殘奧賽事時間，希望繼續直播，延續運動熱潮，為市民提供為運動員打氣的地方。

黃家和：好成績令市民心情愉快 願意消費

餐飲聯業協會會長黃家和說，國家隊及港隊在今屆奧運取得非常好的成績，令市民心情愉快及願意消費，業界生意整體有約一成半升幅；由於時差關係，賽事主要在本港時間晚上甚至深夜舉行，外賣平台生意也增加逾一成，個別地區或部分沒有推廣優惠及沒有電視的食肆，生意則稍遜。他對殘奧期間的餐飲業表現感到樂觀，加上中央將會有一對大熊貓送給香港，之後又到聖誕檔期，相信業界下半年比上半年的生意會有逾一成增長。