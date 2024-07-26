巴黎奧運｜酒吧直播賽事 料生意額增兩至三成

本地酒吧業界相信，奧運將吸引不少顧客到酒吧一邊觀看賽事、一邊消費，料生意額將上升兩至三成。(資料圖片)

巴黎奧運將於香港時間周六(27日)凌晨一時半開幕，本地酒吧業界相信，奧運將吸引不少顧客到酒吧一邊觀看賽事、一邊消費，料生意額將上升兩至三成。

餐飲聯業協會會長黃家和指，奧運是一個良機，此次有不同電視台直播賽事，不少食肆已安裝電視機，可以推出優惠吸引顧客。他相信不少食肆會延長營業時間，希望多做些生意。酒吧業協會主席錢雋永表示，雖然特區政府已購買本屆奧運轉播權，市民可安坐家中免費收看賽事，但賽事多在香港時間凌晨進行(巴黎時間較香港慢6小時)，市民為免打擾家人休息，或會改到酒吧與朋友邊暢飲邊觀賽，感受熱鬧氣氛。

東涌酒吧預計盈利比歐國盃翻倍

港隊有望在游泳、劍擊、乒乓等項目獲得獎牌，錢雋永相信每當有港隊或國家隊出戰的賽事，通常會吸引更多顧客到酒吧觀賽，令業界丁財兩旺。他預料奧運期間會增加兩至三成的營業額。 至於業界生意會否在奧運熱潮後回落，錢雋永指，今年仍有過百項政府推出的盛事，有助帶動香港的夜生活，酒吧業界亦會得益，相信奧運結束後生意也不會下跌太多。

位於東涌的西式酒吧The Tavern營運經理Maggie表示，早前歐洲國家盃比賽期間，該酒吧每日盈利約3萬元，相信這次奧運期間可以翻倍。為迎接賽事，酒吧將設計更多宣傳單張吸客，並以招牌酒和小吃做招徠，希望提高盈利。

