熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-07-26 14:44:02

巴黎奧運｜酒吧直播賽事 料生意額增兩至三成

分享：
本地酒吧業界相信，奧運將吸引不少顧客到酒吧一邊觀看賽事、一邊消費，料生意額將上升兩至三成。(資料圖片)

本地酒吧業界相信，奧運將吸引不少顧客到酒吧一邊觀看賽事、一邊消費，料生意額將上升兩至三成。(資料圖片)

巴黎奧運將於香港時間周六(27日)凌晨一時半開幕，本地酒吧業界相信，奧運將吸引不少顧客到酒吧一邊觀看賽事、一邊消費，料生意額將上升兩至三成。

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月27日石偉雄、李卓耀上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月27日江旻憓、何詩蓓上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日鄧俊文、謝影雪或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日馬君正、鄭清然上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日何詩蓓與黃鎮廷上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日張家朗上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日何詩蓓或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日黃鎮廷、杜凱琹或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日張家朗、趙顯臻或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日伍泰龍、阿輝或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日李卓耀、盧善恩或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日何詩蓓、祥傑或上陣（am730製圖）

餐飲聯業協會會長黃家和指，奧運是一個良機，此次有不同電視台直播賽事，不少食肆已安裝電視機，可以推出優惠吸引顧客。他相信不少食肆會延長營業時間，希望多做些生意。酒吧業協會主席錢雋永表示，雖然特區政府已購買本屆奧運轉播權，市民可安坐家中免費收看賽事，但賽事多在香港時間凌晨進行(巴黎時間較香港慢6小時)，市民為免打擾家人休息，或會改到酒吧與朋友邊暢飲邊觀賽，感受熱鬧氣氛。

adblk5

東涌酒吧預計盈利比歐國盃翻倍

港隊有望在游泳、劍擊、乒乓等項目獲得獎牌，錢雋永相信每當有港隊或國家隊出戰的賽事，通常會吸引更多顧客到酒吧觀賽，令業界丁財兩旺。他預料奧運期間會增加兩至三成的營業額。 至於業界生意會否在奧運熱潮後回落，錢雋永指，今年仍有過百項政府推出的盛事，有助帶動香港的夜生活，酒吧業界亦會得益，相信奧運結束後生意也不會下跌太多。

位於東涌的西式酒吧The Tavern營運經理Maggie表示，早前歐洲國家盃比賽期間，該酒吧每日盈利約3萬元，相信這次奧運期間可以翻倍。為迎接賽事，酒吧將設計更多宣傳單張吸客，並以招牌酒和小吃做招徠，希望提高盈利。
 

adblk6