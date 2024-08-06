巴黎奧運．香港代表｜女飛魚何詩蓓：為港增光是光榮　摘銅沒遺憾稱過程比結果重要

在巴黎奧運為港隊獲得兩面游泳項目銅牌香港女飛魚何詩蓓(Siobhan Haughey)今早抵港，大批支持者到場接機。她在女子100米及200米自由泳均獲得銅牌，連同於上屆東京奧運中所得的兩面銀牌，累計獲得4面奧運獎牌，創下香港獲得最多奧運獎牌的運動員紀錄。

今屆奧運泳隊共派出7人出戰，包括何詩蓓、張心悅、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐和何甄陶，眾人一同返港。何詩蓓表示，作為最多獎牌香港運動員是好大榮耀，又指參加奧運不是想做最多牌運動員，想盡力比賽、盡力游為港爭光。被問到泳總日前指她100自由泳中獲銅牌有「少少遺憾」，何詩蓓稱只想享受今屆奧運，好好發揮水準，她認為過程比結果重要，明白很多人對她的表現有很多的期望，只要過去3年訓練盡努力，比賽中做最好就無遺憾，別人的期望並非她的目標。