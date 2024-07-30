巴黎奧運｜馬會向張家朗何詩蓓頒750萬 李家超祝賀(更新)

港隊劍手張家朗，在巴黎奧運男子個人花劍項目成功衛冕，決賽擊敗意大利的馬基奪得金牌，成為香港首名取得兩面奧運金牌的運動員。港隊游泳代表何詩蓓亦於女子200米自由泳決賽，奪得銅牌。令香港累計獲得2金1銅。行政長官李家超對張家朗、何詩蓓，以及他們的教練致以祝賀。

何詩蓓在女子200米自由泳決賽，游出1分54秒55，贏得一面銅牌，是她個人第3面奧運獎牌，成為香港歷來最多奧運獎牌運動員。李家超表示，何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，全力以赴，繼東京奧運會奪得兩面銀牌後再創佳績，勇奪銅牌，展現名將實力。他和全港市民都為何詩蓓的出色表現感到高興和驕傲。