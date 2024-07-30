巴黎奧運｜馬會向張家朗何詩蓓頒750萬 李家超祝賀(更新)

港隊劍手張家朗，在巴黎奧運男子個人花劍項目成功衛冕，決賽擊敗意大利的馬基奪得金牌，成為香港首名取得兩面奧運金牌的運動員。港隊游泳代表何詩蓓亦於女子200米自由泳決賽，奪得銅牌。令香港累計獲得2金1銅。行政長官李家超對張家朗、何詩蓓，以及他們的教練致以祝賀。
何詩蓓在女子200米自由泳決賽，游出1分54秒55，贏得一面銅牌，是她個人第3面奧運獎牌，成為香港歷來最多奧運獎牌運動員。李家超表示，何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，全力以赴，繼東京奧運會奪得兩面銀牌後再創佳績，勇奪銅牌，展現名將實力。他和全港市民都為何詩蓓的出色表現感到高興和驕傲。
李家超：張家朗繼東京奧運為香港劍擊運動締造歷史
張家朗奪得巴黎奧運男子個人花劍金牌，成為首名在奧運衛冕的香港運動員。李家超表示，張家朗技術非凡，越戰越勇，繼東京奧運為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。認為他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。
應家柏稱應加大力度支持體育發展
馬會行政總裁應家柏說，「賽馬會運動員獎勵計劃」將向張家朗頒發600萬港元，並按目前的成績，向何詩蓓頒發150萬港元獎金。應家柏表示，香港在巴黎奧運已贏得兩面金牌，何詩蓓亦成為首位暫時已累積兩面奧運銀牌及一面銅牌的運動員，均標誌香港體育史上前所未有的成就。他提到，張家朗成為奧運歷史上第三位在男子花劍個人賽中成功衛冕冠軍的男運動員，亦是香港體育史上首位贏得兩枚奥運金牌的運動員。
應家柏表示，港人對運動員的熱烈支持顯示體育對凝聚社會的重要性，應該加大力度支持體育發展，認為不單對頂尖運動員的發展至關重要，亦能有助於塑造個人品格、培養心理素質，以及建立不斷改進及迎難而上的精神。