巴黎奧運｜馬會嘉許優秀運動員 頒獎金逾1700萬

巴黎奧運中國香港代表隊，今夏勇奪2金2銅共4面獎牌，香港賽馬會(馬會)為表揚港隊在巴黎奧運會創歷史佳績，今日在沙田馬場舉行「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」，並舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向巴獲獎牌及排名頭4至8的運動員頒發獎金，發放合共1,762萬5千港元。 多名港隊代表，包括勇奪獎牌的劍擊運動員張家朗、江旻憓，以及游泳運動員何詩蓓；政府官員、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、香港體育學院及體育總會代表，齊集沙田馬場，賀運動員凱旋，為港爭光。

陳國基、利子厚：繼續支持香港體育發展 主禮的政務司長陳國基再次祝賀中國香港代表隊在巴黎奧運奪佳績，致辭時表示，特區政府將繼續聯同各界全力支持香港體育發展，讓運動員能夠發揮潛能、盡展所長，在國際體壇屢創佳績，他又感謝馬會一直大力支持香港體育發展。 馬會主席利子厚向中國香港代表團致以衷心的祝賀及感謝，指香港健兒在巴黎奧運會這個國際舞台上展示非凡實力，向世界展現不屈不撓的香港精神，他與和全港市民一樣，感到無比光榮和自豪。馬會將繼續透過與社會各界多方協作，支持中國香港運動員在世界體育舞台發光發亮。

張家朗劍指大滿貫 江旻憓向「打工仔」致敬 花劍「世一」張家朗成為香港首位衛冕奧運金牌的運動員，他表示奧運後稍為放假休息後，目前已全力備戰即將舉行的世界錦標賽，目標再下一城取得金牌，達成大滿貫。 女子重劍金牌江旻憓，兩個多月前加入馬會擔任對外事務助理經理，她說仍想念劍擊生活，又指「自己一世都是運動員，不會說自己是前運動員」劍擊會陪伴她一生一世，而工餘時會擔任訓練指導(training partner)協助培育新人。談到其打工生涯，她表示感受到「打工仔」的辛勞，要向「打工仔」致敬，又笑言目前除了「派卡片」外，工作都很難，正在學習適應，「又要成日睇人面色，但我鍾意這份工作的，因為學到好多東西。」

勇奪兩銅的何詩蓓再次感謝香港市民對運動員的支持，特別感動及開心的是有市民告訴她將會重拾游泳運動，也有市民說會開始學習游泳。 在男子跆拳道奪第7名的盧蔚豐表示，跆拳道直至2000年才被納入奧運會比賽項目，形容巴黎奧運獎項等了24年。他感謝香港賽馬會推出獎勵計劃支持運動員，打算把部分獎金留給家人。