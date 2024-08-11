巴黎奧運｜apm︰商埸直播奧運賽事 營業額較東奧增一成半

巴黎奧運香港時間凌晨閉幕，港隊在多個項目中激戰連場取得佳績。不少巿民昨到商場觀賞直播，亦帶動商場一帶人流。其中觀塘apm人指今屆奧運人流和營業額較上屆東京奧運分別增加約20%和15%；奧運結束後，人流可能會減少，但商場會繼續推出不同活動，供市民參與。

今屆奧運不少項目在香港時間晚上或凌晨舉行，apm亦延長營業時間至凌晨，方便市民通宵觀賽。新地代理有限公司租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，安排吸引不少人到商場觀看比賽，商戶認同這屆奧運氣氛相當好，帶旺生意，其中餐飲及出售運動用品的租戶表現尤其出色，有運動鞋店透露賽事直播期間，生意升幅較平時增近20%，夜間人流亦有明顯增幅逾20%。整體人流和營業額較上屆東奧增加，而與7月初無賽事直播時相比，人流增加約15%，營業額增加約10%，停車場客量亦錄得8%升幅。