巴黎殘奧｜李家超送祝賀 稱讚運動員是英雄和榜樣

巴黎殘奧今日(8日)閉幕，港隊運動員勇奪八面獎牌。行政長官李家超和全港市民一同送上熱烈祝賀；指他們每一位都是生命的鬥士，也是香港市民心中的英雄和榜樣，令眾大深感驕傲和自豪。

李家超在社交平台發文指，港隊奪得3金、4銀和1銅共8面獎牌，創下自2016年里約殘奧會以來的最佳成績。他表示，各位運動員憑着無比毅力和決心，克服種種障礙，堅持刻苦訓練，成功踏上殘奧會的舞台，盡展所長，綻放光芒。無論賽果如何，他們每一位都是生命的鬥士，也是香港市民心中的英雄和榜樣，深感驕傲和自豪。

他續指，出戰今屆殘奧會的港隊健兒，除了有經驗豐富的資深運動員，亦有首次參加殘奧會的後起之秀。他們在賽場上發揮團體合作精神，互相扶持，共同展現過人技術和專業精神，一次又一次創下佳績，實在難能可貴。他感謝教練團隊、醫療人員和支援團隊對各位運動員的付出和悉心培育。他亦肯定香港體育學院、中國香港殘疾人奧委會和各體育協會多年來在推動本地殘奧運動發展方面的貢獻。



李家超表示，政府在今個財政年度投放於推動殘疾人士體育發展的預算開支超過1.3億元，較五年前增幅超過四成。去年6月，文化體育及旅遊局與中國香港殘疾人奧委會合作，推出殘疾運動員就業及教育先導計劃，協助殘疾運動員學習在退役後轉型發展所需的技能和知識，至今已有超過140名殘疾運動員參與計劃。

