巴黎殘奧｜UBER為遠戰巴黎15名運動員提供往返機場行程　及1年往返機場Uber Taxi行程

此外，Uber透過4項升級功能提升其「關懷優步」（Uber Assist）行程選項，包括增加Uber Assist的受訓司機夥伴數量，務求縮短乘客的等候時間；更新Uber應用程式中，全港大部分公立醫院的接載點資訊，提供路線指引，讓乘客更容易找到接載點。使用Uber Assist往返公立醫院的乘客，會有全年共10程的9折行程優惠；允許乘客與Uber Assist的司機夥伴分享其即時位置，以確保旅程順利；乘客可最多提前90天預約Uber Assist行程。

巴黎殘疾人奧運會在香港時間本周四揭幕，Uber表示與中國香港傷殘人士體育協會合作，為遠戰巴黎的15名香港殘疾運動員，提供往返機場的的士行程，以及贊助超過 130名殘疾運動員全年往返機場參加國際比賽。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，很高興能夠與中國香港傷殘人士體育協會合作，今次非常榮幸能夠支持香港的殘疾運動員，協助他們無憂無慮地出行，將所有精力和汗水揮灑在賽場上，將獎牌帶回家，支持殘疾運動員在巴黎及其他國際比賽中追逐夢想。

中國香港傷殘人士體育協會總幹事吳曙明表示，樂見Uber Taxi提供支持，讓本港殘疾運動員代表能夠順利啟程遠赴巴黎。他指可靠及便捷的交通服務對運動員來說至關重要，可確保他們參加國際比賽時，輕鬆而舒適地往返機場。