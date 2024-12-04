巴黎聖母院｜團體辦收費展覽 沉浸式擴增實境技術介紹歷史及復修情況

聖母院建於12世紀，其標誌尖頂在2019年被火燒至倒塌。入場人士可以透過由展覽單位提供的觸控平板電腦，掃瞄指定圖案，逐一了解聖母院的800多年歷史變遷及復修重點。展覽內容提及，工程人員以激光感應器監測聖母院在大火後的拱頂和棚架情況，以應對隨時出現的倒塌風險，部分地方亦被化學物料「鉛」污染；工程人員其後由兩處金屬頂樑懸空吊下，逐一切開被火燒融後糾纏於一起的4萬塊棚架部件。

法國巴黎聖母院經歷大火復修後即將重開，有法國文化藝術組織與巴黎聖母院重建委員會合作舉辦展覽，透過沉浸式擴增實境（AR）技術，以相片配合科技，介紹聖母院歷史及復修情況。展期周日起至明年3月7日，入場需要付費。

展覽又提到，用作復修的新屋架需要2000條橡樹木材，全部來自法國的森林，在當地鋸木廠鋸切，部分樹齡超過200歲，高25米，直徑1.2米，正式安裝在聖母院前，工匠先在工場模擬安裝。用作重建的石材需要1000立方米，同樣來自當地石礦場，被揀選的石灰石近似聖母院原有的石塊。

聖母院曾見證許多重要歷史時刻，包括拿破崙當年的登基加冕典禮等。展覽的共同創辦人及首席執行官認為，今次展覽最有看點的是《拿破崙的加冕禮》這幅名畫的相片展示，入場人士可透過平板電腦，360度了解畫作的相關歷史資料。

展覽以巡展的方式舉行，曾於上海、杜拜等19個城市舉行，累計超過75萬名訪客入場。

原文刊登於 香港電台