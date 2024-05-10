巴黎裝飾藝術博物館歷史服飾珍藏亞洲首展 法國百年時尚展6月香港故宮見

法國巴黎自古至今享負「藝術之都」美譽。香港故宮文化博物館將於下月起舉行維期3個月半的大型特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」，展出著名的巴黎裝飾藝術博物館三百多件珍貴藏品，參觀者可藉此了解法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係。而幾乎所有展品均首次在亞洲展出，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出。

「法國百年時尚」展覽為巴黎裝飾藝術博物館首度在亞洲全面展出其法國歷史服飾收藏。香港故宮指，展覽將透過法國時尚歷史中引人入勝的故事，講述服飾對身體形態的塑造，以及多種文化的交融對法國時尚演變的影響。展覽結束後，展品將運回法國。