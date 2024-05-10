巴黎裝飾藝術博物館歷史服飾珍藏亞洲首展 法國百年時尚展6月香港故宮見

法國巴黎自古至今享負「藝術之都」美譽。香港故宮文化博物館將於下月起舉行維期3個月半的大型特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」，展出著名的巴黎裝飾藝術博物館三百多件珍貴藏品，參觀者可藉此了解法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係。而幾乎所有展品均首次在亞洲展出，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出。
「法國百年時尚」展覽為巴黎裝飾藝術博物館首度在亞洲全面展出其法國歷史服飾收藏。香港故宮指，展覽將透過法國時尚歷史中引人入勝的故事，講述服飾對身體形態的塑造，以及多種文化的交融對法國時尚演變的影響。展覽結束後，展品將運回法國。
展覽分為五個單元，呈現1770年代至1910年代法國服飾史，並以「兒童為玩偶穿衣裝扮」為策展和設計理念，重現法國男性和女性在不同時間及場合的穿戴組合。展覽以十八世紀宮廷禮服作開場，展示法國王室和貴族如何利用禮服在宮廷內外展現其身份和地位。至十九世紀中期，形如鳥籠的大型硬質裙撐成為法國以至全歐洲極具標誌性的時尚特色，這類鳥籠狀的裙撐塑造了當時貴族女性的細腰和沙漏體形，象徵華麗服裝為人們帶來的愉悅和痛苦。展覽最後部分設置「試身室」區域，訪客能夠虛擬「試穿」展覽中的服裝、配飾和珠寶，同時能學到有關法國時尚演變的有趣知識。
巴黎裝飾藝術博物館館長Christine Macel表示：「這次展覽是香港故宮文化博物館與巴黎裝飾藝術博物館的首度合作。不但為香港公眾首次呈現本館珍稀的服裝、配飾和珠寶，亦同時誌慶中國和法國之間六十年來的緊密交流與連繫。」
展覽於6月26日至10月14日向公眾開放，成人門票為150元。