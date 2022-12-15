市區日間僅11.5度入冬最低 周五北風再起 寒天延至下周初

寒冷天氣警告昨續生效。受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港昨日天寒地凍。市區日間最低只有攝氏11.5度，是入冬以來最低，本港多區普遍只有12度或以下。天文台預料一股強烈冬季季候風會在周五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，風勢頗大。

本港昨日陰天，更不時下著毛毛細雨，寒風細雨的天氣下，市民行走街上更覺冰冷，市區日間最低只有11.5度，除跑馬地錄得12.1度外，其餘各區均在12度以下，大帽山只有4.6度、大老山7度、荃灣僅9.5度、打鼓嶺9.8度，大埔、沙田約10度。市民早上上班均嚴陣以待，出動保暖三寶︰大衣、冷帽和頸巾，並將自己包得密不透風。

天文台預料一股強烈冬季季候風會在周五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，風勢頗大。下周日及周一市區氣溫降至10度以下，新界再低幾度，天色良好及乾燥。長者安居協會截至傍晚，有逾1500人按動平安鐘求助，當中約70人須送院，主要是身體痛症及氣促。

衛生防護中心表示，天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康；因應需要加穿禦寒衣物，進食足夠的食物，使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通。天氣寒冷，不少人或會打邊爐，中心提醒，一些經由食物傳播的疾病特別是與火鍋食品有關的疾病也很常見，處理食物及進餐前應該洗淨雙手，貝類海產如帶子及象拔蚌等的外殼應洗擦乾淨，並去除內臟；切勿以生雞蛋作為火鍋蘸醬。市民切勿在室內用炭作煮食燃料，以免因吸入一氧化碳引致中毒。防護中心再次提醒，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症者，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。