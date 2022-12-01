市區綫新列車投入服務　六大提升帶來更舒適乘車體驗

作為港人最常使用的大眾交通工具，據悉港鐵每年投放逾100億作鐵路資產更新和提升，確保維持良好狀態，完善乘車體驗。其中，列車設施及運作尤其備受重視。隨著部分第一代列車（M-Train）已服務港人超過四十年，港鐵公司早前進行了歷年來在列車方面的最大投資，斥資60億港元購入93架新八卡列車（Q-Train）。新列車無論在設計、設備、運作上都有不同的提升，並已於上周日(11月27日)起在觀塘綫投入服務，陸續取代目前於觀塘綫、港島綫、荃灣綫及將軍澳綫行駛的第一代列車。
新列車早前進行了一系列嚴格測試後，已於今年8月起在觀塘綫進行可靠性測試，測試結果良好，並獲得政府部門確認安全及良好。新列車融入多項以客為本的設計與科技，使其可靠性及服務效率有所提升，帶來更舒適的乘車體驗。
1. 調整車廂設施布局 加闊上落車空間
車廂太擁擠，上落車要左攝右攝？在維持座位數目不變下，新列車透過調整布局，將部分座椅玻璃屏風稍微移向車廂內，令門邊企位及上落車的空間更寬敞；同時，扶手桿及扶手吊環集中於車廂中間，鼓勵乘客走入車廂中間，減少聚集在車門附近位置，其他乘客上落車就更順暢。
2. 扶手裝置倍增 更易緊握扶手
新列車改用環形扶手桿，供更多乘客同時使用。每個車卡的扶手吊環數量亦由第一代列車的24至27個，倍增至64個，企位乘客能更容易緊握扶手。
3. 人體工學設計座椅 坐得更舒適
至於座椅方面，新列車採用符合人體工學設計的拱形背靠，更有效地承托乘客背部；同時提升多用途空間的挨杆設計。
4. LED照明 車廂更明亮柔和
新列車全面採用更節能的LED燈，車廂環境更明亮及柔和，同時亦於車門位置上方增設環形燈，增加照明之餘，也讓即使身處車廂中間和被一眾「高人」包圍的乘客，也能一眼辨識車門位置。
5. 動態路綫圖 乘車資訊一目了然
新列車改用動態路線圖，提供列車路綫、行駛方向、車門打門方向、所在車站、下一站等乘車資訊，也會顯示與車務相關的資訊，包括特別狀況消息等，一目了然。
6. 具備「智能伺服器」 工程人員可遙距實時監察
為了加強對列車運作和設備的監察，新列車配備的「智能伺服器」能實時傳輸行駛期間列車關鍵設備的數據，讓工程人員可實時遙距監察列車運作，以及運用大數據加以分析，更有效地安排適時的預防性維修，提升列車的可靠性及維修效率。