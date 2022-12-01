市區綫新列車投入服務　六大提升帶來更舒適乘車體驗

作為港人最常使用的大眾交通工具，據悉港鐵每年投放逾100億作鐵路資產更新和提升，確保維持良好狀態，完善乘車體驗。其中，列車設施及運作尤其備受重視。隨著部分第一代列車（M-Train）已服務港人超過四十年，港鐵公司早前進行了歷年來在列車方面的最大投資，斥資60億港元購入93架新八卡列車（Q-Train）。新列車無論在設計、設備、運作上都有不同的提升，並已於上周日(11月27日)起在觀塘綫投入服務，陸續取代目前於觀塘綫、港島綫、荃灣綫及將軍澳綫行駛的第一代列車。

新列車早前進行了一系列嚴格測試後，已於今年8月起在觀塘綫進行可靠性測試，測試結果良好，並獲得政府部門確認安全及良好。新列車融入多項以客為本的設計與科技，使其可靠性及服務效率有所提升，帶來更舒適的乘車體驗。

1. 調整車廂設施布局 加闊上落車空間

車廂太擁擠，上落車要左攝右攝？在維持座位數目不變下，新列車透過調整布局，將部分座椅玻璃屏風稍微移向車廂內，令門邊企位及上落車的空間更寬敞；同時，扶手桿及扶手吊環集中於車廂中間，鼓勵乘客走入車廂中間，減少聚集在車門附近位置，其他乘客上落車就更順暢。