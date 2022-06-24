市區錄33.8度今年最高 本周持續酷熱

周二「夏至」剛過，本港持續陽光譜照，高溫漸升，天文台昨在市區錄得攝氏33.8度，為今年最高紀錄；新界部分地區更加錄到35度或以上高溫。天文台預料今明兩日持續酷熱，市區高見33度，市民「見字飲水」，注意防曬。

受高空反氣旋影響，香港天氣晴朗，市區錄得33.8度高溫，而上水、大埔更高逾35度，西貢、沙田、屯門、將軍澳和流浮山等亦超過34度。市民外出時均汗流浹背、大汗淋漓，夏日三寶︰小風扇、雨傘、冰涼飲品均要出動；不過，亦有外出做運動的人士無懼烈日和酷熱，皮膚曬得一身古銅色。

天文台指，未來數日華南普遍晴朗，天氣持續酷熱，介乎28至33度；預料一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨，7月1日香港回歸假期，預料驟雨增多，短暫時間有陽光。

衛生防護中心亦提醒，天氣酷熱，人的身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數，但當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況，頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等便是熱衰竭的徵狀。市民外出時宜穿着淺色和通爽的衣物，注意補充水分，並避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動。若感不適應立刻停止活動，並盡快求診。