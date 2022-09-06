市區35.3度 破138年紀錄 中秋前後有驟雨

周六是中秋節，香港亦正值「爭秋奪暑」天氣。天文台昨在市區錄得攝氏35.3度，打破1963年的舊紀錄，是1884年有記錄以來9月最高溫。臨近節慶，康文署將續辦綵燈展，天文台預計，中秋節前後短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。市民外出賞月時宜留意天氣變化。而港鐵宣布中秋節當晚不會提供通宵列車服務。
天文台指，本港昨午錄得最高氣溫35.3度，多區亦錄得逾30度高溫，當中上水達37.3度、跑馬地35.8度、黃大仙和將軍澳達35.7度。乾燥的大陸氣流今日持續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但預料一股偏東氣流會在本周中期影響華南沿岸；同時一道廣闊低壓槽會為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，周三及周四間中有驟雨及一兩陣雷暴。周五迎月夜、周六中秋正日和周日追月均短暫時間有陽光，同時亦有驟雨。市民外出賞月時宜留意天氣變化。
港鐵宣布中秋節(10日)傍晚時段起加密部分鐵路線的列車班次，但鑑於新冠疫情最新情況，當日將不會提供通宵列車服務。另外，華泰國際亦宣布中秋當日推出電車「免費乘車日」共享喜悅。
康文署嗇色園展花燈
康文署於周三(7日)至下周一(12日)舉辦壬寅年中秋綵燈展，多組中秋綵燈將在3個場地(維多利亞公園、東涌文東路公園及大埔海濱公園)展出，而現正在香港文化中心露天廣場設置的光影藝術裝置《無間擁抱》展出至9月25日。康文署將不設表演和文娛活動項目。
嗇色園周五(9日)至下周一(12日)於黃大仙祠舉行免費「花燈園遊會」，除在黃大仙祠內外擺放大型特色花燈及燈飾裝置，亦設有免費活動，包括十多場文娛表演、拋汽水樽和吹氣標靶等懷舊特色攤位遊戲，以及多個手工藝工作坊等。