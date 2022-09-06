市區35.3度 破138年紀錄 中秋前後有驟雨

周六是中秋節，香港亦正值「爭秋奪暑」天氣。天文台昨在市區錄得攝氏35.3度，打破1963年的舊紀錄，是1884年有記錄以來9月最高溫。臨近節慶，康文署將續辦綵燈展，天文台預計，中秋節前後短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。市民外出賞月時宜留意天氣變化。而港鐵宣布中秋節當晚不會提供通宵列車服務。

天文台指，本港昨午錄得最高氣溫35.3度，多區亦錄得逾30度高溫，當中上水達37.3度、跑馬地35.8度、黃大仙和將軍澳達35.7度。乾燥的大陸氣流今日持續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但預料一股偏東氣流會在本周中期影響華南沿岸；同時一道廣闊低壓槽會為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，周三及周四間中有驟雨及一兩陣雷暴。周五迎月夜、周六中秋正日和周日追月均短暫時間有陽光，同時亦有驟雨。市民外出賞月時宜留意天氣變化。

港鐵宣布中秋節(10日)傍晚時段起加密部分鐵路線的列車班次，但鑑於新冠疫情最新情況，當日將不會提供通宵列車服務。另外，華泰國際亦宣布中秋當日推出電車「免費乘車日」共享喜悅。