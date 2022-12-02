市場預期零售銷貨值錄負數 10月總銷貨值升3.9%

本港10月零售業總銷貨價值有319億元，按年升3.9%，升幅比9月的0.3%多0.1百分點，好過市場預期的跌2.1%；扣除價格變動的總銷貨量，銷貨量亦按年反彈2.4%，9月則跌1.4%。政府發言人指，發放新一輪消費券，令10月零售業總銷貨價按年升幅加快。

累計今年首10個月，零售總銷貨值按年跌0.7%；首10個月扣除價格變動的總銷貨量則跌3.5%。在10月零售總銷貨值中，網上銷售佔10.7%。零售業網上銷售值為34億元，按年升34.7%。按主要類別分析，銷貨值升幅較大的包括汽車及汽車零件(上升57.6%)；書報、文具及禮品(升36.3%)；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(增13.6%)；電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值漲11.4%。而超級市場貨品的銷貨價值下跌2.7%。