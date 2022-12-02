市場預期零售銷貨值錄負數 10月總銷貨值升3.9%

本港10月零售業總銷貨價值有319億元，按年升3.9%，升幅比9月的0.3%多0.1百分點，好過市場預期的跌2.1%；扣除價格變動的總銷貨量，銷貨量亦按年反彈2.4%，9月則跌1.4%。政府發言人指，發放新一輪消費券，令10月零售業總銷貨價按年升幅加快。
累計今年首10個月，零售總銷貨值按年跌0.7%；首10個月扣除價格變動的總銷貨量則跌3.5%。在10月零售總銷貨值中，網上銷售佔10.7%。零售業網上銷售值為34億元，按年升34.7%。按主要類別分析，銷貨值升幅較大的包括汽車及汽車零件(上升57.6%)；書報、文具及禮品(升36.3%)；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(增13.6%)；電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值漲11.4%。而超級市場貨品的銷貨價值下跌2.7%。
各限制措施有序放寬料消費活動重拾動力
政府發言人指，發放新一輪消費券，令10月零售業總銷貨價值按年升幅加快。不少類別業務都見改善，其中耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售錄得雙位數升幅。展望勞工市場改善及消費券繼續支持零售業，但金融狀況收緊部分抵銷這些影響，而只要本地疫情受控，各項限制措施有序放寬，與消費相關活動應逐漸重拾動力。
香港零售管理協會指，大部分類別的升幅源於個別原因，如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，和電器及其他未分類耐用消費品分別因金價下跌及有新電話型號而帶動，汽車及汽車零件由於去年基數低，升幅較為明顯。協會稱整體零售市道仍然疲弱，受訪會員公司反映，11月的零售銷情轉趨淡靜，錄得單位至低雙位數跌幅的公司有六成，兩成錄得低單位數升幅。預期聖誕節、12月及農曆新年的銷情相若。大新銀行經濟研究及投資策略部指，本港疫情近日雖然升溫，但政府無意再大幅收緊放疫措施，相信可繼續支持零售市道溫和改善。但訪港旅客數字復甦步伐緩慢，相信還要一段時間，整體零售銷售方可重上疫情前每月平均400億元的規模。