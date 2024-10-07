市建局九龍城試行「聯廈聯管」 兩單幢舊樓月中共聘物管公司

部分單幢舊樓為三無大廈，即沒有業主立案法團、無任何居民組織及沒有管理公司的大廈，若要維修管理便有重重困難。市建局早前與香港房屋經理學會於九龍城「龍城」區試行「聯廈聯管」模式，協調單棟式舊樓共同聘用同一管理公司，讓業主能夠以較相宜費用，獲取合適的專業管理服務。市建局指，區內兩幢大廈早前舉行業主大會並通過共同委聘一間物業管理公司，最快本月中提供管理服務。
市建局行政總監韋志成表示，「聯廈聯管」管理模式協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，讓業主能以較相宜費用，獲取合適的專業管理服務，提升大廈樓宇設施保養水平及管理效率，改善居住環境和提升宜居度。
市建局與香港房屋經理學會組成的團隊過兩年舉辦多場簡介會，向「小區復修」計劃範圍內逾20幢單幢式樓宇的業主，講解「聯廈聯管」管理模式，以及了解他們對大廈管理的需要。其中四幢單幢舊樓業主表示有意試行。團隊先協助其中兩幢的「三無大廈」，包括龍威大廈和幗蘋樓成立法團，期後聯同增福樓和龍華樓這兩幢已有法團的大廈，籌備物業管理公司招標等工作。
韋志成表示，龍威大廈和幗蘋樓今年8月底已舉行聯合業主大會，議決通過共同委聘一間物業管理公司，並最快可於10月中提供系統化的管理服務，每戶每月的「基本服務」費用只是百餘元。至於餘下兩幢樓宇，因為未能獲得大廈過半數業權通過聘請物管公司，或在招標過程中，決定繼續委聘現正為其樓宇提供服務的物管公司，最終決定退出「聯廈聯管」。
他說考慮到參與「聯廈聯管」的業主，不少均為長者或退休人士，加上大部分業主均欠缺聘請物業管理公司的經驗和知識，團隊在整個招標過程中，向業主提供專業建議，並特別編制一套「聯廈聯管」標書範本供業主和物業管理公司使用。他相信，這兩幢大廈的業主和法團積極參與，能夠為其他單幢式舊樓採用「聯廈聯管」模式，帶起示範作用。