市建局九龍城試行「聯廈聯管」 兩單幢舊樓月中共聘物管公司

部分單幢舊樓為三無大廈，即沒有業主立案法團、無任何居民組織及沒有管理公司的大廈，若要維修管理便有重重困難。市建局早前與香港房屋經理學會於九龍城「龍城」區試行「聯廈聯管」模式，協調單棟式舊樓共同聘用同一管理公司，讓業主能夠以較相宜費用，獲取合適的專業管理服務。市建局指，區內兩幢大廈早前舉行業主大會並通過共同委聘一間物業管理公司，最快本月中提供管理服務。

市建局行政總監韋志成表示，「聯廈聯管」管理模式協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，讓業主能以較相宜費用，獲取合適的專業管理服務，提升大廈樓宇設施保養水平及管理效率，改善居住環境和提升宜居度。