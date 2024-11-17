市建局九龍城項目未有開標　韋志成：公布標價將對樓市釋負面訊息

市建局九龍城啟德道/沙浦道項目上月截標，最終只收到長實入標，由於對方提出的條款與市建局有差異，當局最終拒絕接納並未有開標。市建局行政總裁韋志成不點名指，唯一的入標者對項目的作價顯著低於市場預期的水平，又稱對方表示「希望市建局財務收益不受損害」的說法值得商榷。

韋志成在網誌表示，若按一貫程序批標後公布標價，對當時已經相當低迷的樓市來說只會是「雪上加霜」，釋出的負面訊息亦相信會進一步打擊物業銷情，「對提振物業市道沒有半點幫助。」因此，他指考慮到市場氣氛、整體社會利益及維持市建局公信力等方面，市建局收回標書及不審議標價的決定，以當時環境來說是最合理、公平及負責任做法。

就有報道引述專業測量師推測有關入標標價遠低於市場估值下限，韋志成明言當時如果公布該份標書的標價，「對樓市會造成一定的衝擊和連鎖反應。」不過，他指有見《施政報告》提出放寬住宅按揭成數至七成，提振用家及投資者置業的信心，加上近月樓盤銷售亦呈現好轉，本港住宅樓市回暖並有望趨向平穩發展，於是選擇此時分享當時市建局就沙浦道項目的考慮、思路和理據。

倘商業考慮凌駕改善舊區將淪龐大地產項目

另外，韋志成稱如果每個項目都把商業考慮凌駕於改善舊區，舊區更新只會淪為一個龐大的商業地產發展項目，不能滿足當前社區的各種需要及長遠發展。他並指出，市建局收回項目招標雖然對現金流有短期壓力，但事實上建築費用只佔總成本不足四成，而自行發展項目後出售亦能帶來收益，改善將來現金流。