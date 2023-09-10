市建局制定「升級版」的保養手冊 望年底製成一套樓宇保養手冊範本

市建局行政總監韋志成今日(10日)於網誌表示，市建局團隊因應自行發展項目將試行「預防性維修」，在煥然懿居第一及第二座的樓宇保養手冊的基礎之上，制定「升級版」的保養手冊。「升級版」樓宇保養手冊將於「煥然懿居第三座」項目，以及在四幢由市建局自行管理的安置大廈試行；團隊會跟政府和業界分享經驗、把這個升級版編手冊，制成一套樓宇保養手冊範本，以促成更多私人項目試行。

團隊在煥然懿居第一及二座落成後 制定了較整全的保養手冊

韋志成提到，市建局團隊早在煥然懿居第一及第二座落成後，制定了較整全的保養手冊，整合大廈所有公用地方的工程範疇和公用設施的保養資料，並詳細列明各項需要定期檢查和維修的工程項目、公用設施的維修保養周期，以及提供相關檢驗方法。

升級版保養手冊採用「預防性維修」理念

而「升級版」保養手冊以「預防性維修」的理念為主，當中更涵蓋大廈非日常維修保養工程項目的檢驗和維修方法、公用設施使用壽命，以至資料核實和把關要求等。另外，「升級版」的保養手冊涵蓋以下三大特色，包括詳列了非日常維修保養工程項目檢驗和維修方法，如須每10年以紅外綫熱像儀偵測有否出現滲水的現象、列明公用設施使用壽命年期和有委聘認可人士確認保養手冊資料準確無誤。