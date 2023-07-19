市建局十年來首「見紅」煥然懿居二期料9月開售

疫後樓市持續低迷，市區重建局去年度3個項目，投標價低於預期，當中觀塘項目更要回收；上年度淨虧損達35億，為2013/14年度以來首次「見紅」，下年度起會透過借貸、發行綠色債券、加快收購程序等行動，以應付財政需求。另外，市建局指未來數年，將推出逾3,200個首置盤單位，當中預計9月開售紅磡煥然懿居二期，折扣率待定，正與房屋局商討。

位於土瓜灣煥然懿居二期，約260伙，一半單位屬於兩房或三房戶(面積由430至600方呎)，其餘為一房單位(面積由300至360方呎)，項目折扣率待定，估計介乎市價七二折至八二折，而入息、資產限制，以及折扣率仍與房屋局商討中，細節有待落實，預計9月接受申請，約2026年落成。申請人資格方面，須為香港永久性居民；未曾經在港以合資形式直接或間接擁有住宅物業等。按市建局2020年推售煥然懿居一期，申請者入息高於居屋白表申請資格上限，但不超過居屋白表申請資格上限三成。

另外，市建局近十年來首次「見紅」，全年度的前期款項收入只有約48億元，較上個財政季度減七成。市建局主席周松崗指，未來幾年將是市建局收購發展高峰期，預計需要960億元資金，而現時現金儲備約236億元。料下年度起會透過借貸增加現金流、發行綠色債券，並加快平整發展和用盡收購土地重建，應對需求。市建局去年底已向財政司長提出提高借款上限，並獲批由60億元提升至250億元，強調會維持財政「自給自足」目標，沒有計劃要求政府注資處理現金流問題。

七年樓齡收購財政負擔大

目前「七年樓齡」的收購及補償機制，為市建局帶來巨大財政負擔，又令市場拒絕參與競爭，市建局行政總監韋志成指，7年樓齡收購價是政府和立法會的協議，認為「解鈴還需繫鈴人」，應由政府主導處理。他續稱，市建局不能獨力處理社區更新問題，所以一定要讓私人發展商投入市場。