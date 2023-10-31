市建局協助延續地方節慶習俗 盂蘭勝會導賞團承傳九龍城潮州文化

正宗潮州美味 傳承飲食文化 「其實潮州多凍食，是因為潮州人窮，他們多是漁民和苦力，將新鮮食材處理，可以延長保鮮期，亦方便長時間儲存。」陳懷智指於香港已越來越少大廚會做正宗潮州菜，而不少潮州飯店的菜式，或多或少都滲入粵菜的風味，新一代即使想食正宗潮州菜亦不知到何處尋覓。他希望可透過導賞團或盂蘭節大節日，向較少接觸潮州文化的人，提供承載著潮州傳統的美食和甜品，如戲棚粥、潮式糖水等，讓更多人可以品嘗正宗的潮汕美味，引發對認識傳統潮州文化的興趣。. 陳懷智指上世紀八九十年代時，九龍城區大部分是潮州人聚居，在街上或食店聽到長輩用潮州話溝通，倍感親切。而且當時啟德舊機場仍在，不少人於送機前、後都會到九龍城聚餐，區內相當熱鬧，飯店的生意亦相當理想。隨著機場搬遷，加上不少潮州的街坊搬到外區，以及越來越多的泰國人和泰國菜館於區內進駐，九龍城的潮州菜館比全盛時期有所減少，區內的潮州文化亦有所褪色。 然而，陳父仍堅持經營，陳懷智接手後亦坦言對菜館「放唔低」，希望飯店可繼續做下去，透過導賞團的介紹，向新一代推廣潮汕美食。讓他感到高興的，是一些參加完導賞的人，會帶同家人朋友再次到訪飯店晚膳。他認為，美食可作為讓大眾認識潮州文化的第一步，亦對一般人較有吸引力，有初步認識後，冀以後會一步一步加深了解。

計劃與本地大學合作 傳承非遺文化 負責籌辦這個導賞團的東頭邨盂蘭勝會非遺推廣及活動顧問代表鄭相德亦指，很高興和市建局合作籌備大型盂蘭勝會，並進一步透過導賞團、潮州美食、巡遊和各種儀式等，推廣潮州傳統文化。 他慨嘆，隨著老一輩因為年歲和身體關係逐漸淡出，區內的潮州新一代，對這項非物質文化遺產的認識亦不多；為繼續傳承這項傳統潮州文化活動，該會計劃與本地大學合作，舉辦大專生實習計劃，聘請大專實習生協助籌辦來年的盂蘭節活動。雖然這些實習生未必是潮州人，亦不一定居於九龍城或東頭邨，但他們一樣可以在前輩帶領下完成工作，從而使這項傳統文化活動能得以薪火相傳。鄭相德認為市建局於區內活化重建的同時，可妥善安置區內受影響的潮式老店，讓這些店鋪得以繼續經營，使潮州美食文化可以一代一代傳承下去。