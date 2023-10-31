市建局協助延續地方節慶習俗 盂蘭勝會導賞團承傳九龍城潮州文化

隨著城市不斷發展，加上年輕一代不願接手，很多文化傳統都面對難以承傳的局面。市區重建局（市建局）近年應用「融合策略」推動九龍城的市區更新，除了透過重建、復修、保育及活化改善居住環境，亦協助延續九龍城的不同地區文化特色，當中除了小泰國文化外，早前亦協助九龍城的潮州盂勝活動，舉辦了全港其中一個最大型的盂蘭勝會，並與該區的地區組織籌辦導賞團，向區外人介紹九龍城的潮州文化特色，邀請地區「老字號」商舖參與，為傳承地區文化特色盡一份力。
身為九龍城創發潮州飯店的「太子爺」，陳懷智慨嘆道：「在香港，新一代潮州人可以說出鄉下在那裡，但潮州話亦大多『識聽唔識講』，對於傳統潮州菜式，因沒有機會製作，難以培養出他們的興趣，更不要說承傳了。所以很多正宗潮州美食，亦已逐漸失傳。」為了讓更多人透過傳統潮汕美食認識家鄉的傳統文化，他不單參與了由市建局支持籌辦的九龍城導賞團計劃，向區外人介紹正宗的潮汕美食；於平日做生意時，亦會向食客介紹正宗的潮州美食。「不要看潮州食品中很多凍食，凍魚、凍蟹等等，其實大廚要用很多時間和心機去處理食材。」由於處理食材的程序繁多，故於香港越來越少人願意入行學煮正宗潮州菜。
正宗潮州美味 傳承飲食文化
「其實潮州多凍食，是因為潮州人窮，他們多是漁民和苦力，將新鮮食材處理，可以延長保鮮期，亦方便長時間儲存。」陳懷智指於香港已越來越少大廚會做正宗潮州菜，而不少潮州飯店的菜式，或多或少都滲入粵菜的風味，新一代即使想食正宗潮州菜亦不知到何處尋覓。他希望可透過導賞團或盂蘭節大節日，向較少接觸潮州文化的人，提供承載著潮州傳統的美食和甜品，如戲棚粥、潮式糖水等，讓更多人可以品嘗正宗的潮汕美味，引發對認識傳統潮州文化的興趣。.
陳懷智指上世紀八九十年代時，九龍城區大部分是潮州人聚居，在街上或食店聽到長輩用潮州話溝通，倍感親切。而且當時啟德舊機場仍在，不少人於送機前、後都會到九龍城聚餐，區內相當熱鬧，飯店的生意亦相當理想。隨著機場搬遷，加上不少潮州的街坊搬到外區，以及越來越多的泰國人和泰國菜館於區內進駐，九龍城的潮州菜館比全盛時期有所減少，區內的潮州文化亦有所褪色。
然而，陳父仍堅持經營，陳懷智接手後亦坦言對菜館「放唔低」，希望飯店可繼續做下去，透過導賞團的介紹，向新一代推廣潮汕美食。讓他感到高興的，是一些參加完導賞的人，會帶同家人朋友再次到訪飯店晚膳。他認為，美食可作為讓大眾認識潮州文化的第一步，亦對一般人較有吸引力，有初步認識後，冀以後會一步一步加深了解。
計劃與本地大學合作 傳承非遺文化
負責籌辦這個導賞團的東頭邨盂蘭勝會非遺推廣及活動顧問代表鄭相德亦指，很高興和市建局合作籌備大型盂蘭勝會，並進一步透過導賞團、潮州美食、巡遊和各種儀式等，推廣潮州傳統文化。
他慨嘆，隨著老一輩因為年歲和身體關係逐漸淡出，區內的潮州新一代，對這項非物質文化遺產的認識亦不多；為繼續傳承這項傳統潮州文化活動，該會計劃與本地大學合作，舉辦大專生實習計劃，聘請大專實習生協助籌辦來年的盂蘭節活動。雖然這些實習生未必是潮州人，亦不一定居於九龍城或東頭邨，但他們一樣可以在前輩帶領下完成工作，從而使這項傳統文化活動能得以薪火相傳。鄭相德認為市建局於區內活化重建的同時，可妥善安置區內受影響的潮式老店，讓這些店鋪得以繼續經營，使潮州美食文化可以一代一代傳承下去。
大型盂蘭勝會團結潮州鄉親
在導賞團以外，更加受到區內外人注目的活動，還數每年一度的盂蘭勝會。不過，在過去3年疫情，這個重要的文化活動被迫暫停舉行。九龍城潮僑盂蘭會理事長陳統金稱，盂蘭勝會已停辦數年，一些人可能對此每年一度的盛會漸漸遺忘，今年能獲市建局支持，再一次籌辦大型慶典，可讓人重拾對於這傳統潮州節慶的印象。
負責統籌九龍城盂蘭勝會的九龍城潮僑盂蘭會副總務主任柯太指，今年是社會復常以來，首次舉辦大型盂蘭勝會，有幸得到市建局支持和參與，令活動得以順利舉行；而且，今年的規模甚至更勝往昔、更多元化，亦加入了更多潮屬組織一同籌辦，同時多了年輕人參與。她指盂蘭勝會其實與悼念先人和弘揚孝道有關，因昔年在戰亂時期來港的潮州人，多為文化低下的漁民或工人，他們聚居在九龍城一帶，而各種原因不幸身故的潮人，只能於香港安葬；但很多人在港無親無故，有人情味又團結的潮州人便舉辦盂蘭勝會，在祭祀神明的同時亦會請專人念經以超渡這些亡者。此外，盂蘭勝會亦是鄉親聚會的重要日子，特別見到很多已搬離該區的舊街坊會回來參與。因此，對於團結潮州社群，延續傳統文化而言，盂蘭勝會是一項重要的活動。
盼新一代接手 續行善積德
柯太指九龍城潮僑盂蘭會於1967年由其丈夫創立，至今已有56年歷史；而籌辦的理事均為義工，出錢出力去籌辦盛會，行善積德。不過，隨著年輕一輩搬走或因宗教信仰問題，她擔心未來無人接手籌備工作。雖然籌辦活動非常繁複瑣碎，既要與政府不同部門開會商討，又要安排場地、搭棚、電力、清潔，以及聯絡商戶等街坊籌款；還有安排戲班、念經儀式、派平安米等，但這些都不難上手，柯太正在物色接班人，繼續行善積德。
以往參加盂蘭勝會的多為潮州人，但近年不乏外國人專程來港參與，甚至有外地媒體來港報道相關消息，如來自西班牙和日本的人士，訪問柯太有關盂蘭勝會的起源及歷史。有見及此，為向更多不同的層面的人士推廣潮州文化，今年盂蘭勝會加入不少新安排，例如神功戲加設英文字幕、新增VR搶孤體驗活動等，希望能吸引新一代加深對盂蘭勝會的興趣和了解，將這潮州文化繼續承傳下去。
(資料由市建局及受訪者提供)